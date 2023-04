भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का काम जोरों पर है. अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है. उम्‍मीद है कि इस ट्रैक पर 2026 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी. फ‍िलहाल इसकी अध‍िकतम स्‍पीड 320 किलोमीटर प्रत‍ि घंटे की होगी. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चीन की हाईस्‍पीड ट्रेन के बारे में जिसका वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. यकीन मानें यह फ्लाइट की रफ्तार से जमीन पर दौड़ती है. सुविधाएं देख आपके होश उड़ जाएंगे.

ट्विटर पर एल्‍व‍िन फू (Alvin Foo) नाम के एक बिजनेसमैन ने इसका वीडियो शेयर किया है. कैप्‍शन में उन्‍होंने लिखा, चीन की शानदार हाई स्पीड ट्रेन. मैं पहले भी इसकी सवारी कर चुका हूं और मुझे कहना होगा कि यह विमान की यात्रा से बेहतर है. आरामदायक, विशाल, सुपर फास्ट और सबसे महत्वपूर्ण समय से पहुंचाने का सिद्धांत. आप कभी यात्रा करते हैं तो इसका अनुभव जरूर कीजिएगा. मशहूर उद्योगपत‍ि और टेस्‍ला कार के माल‍िक एलन मस्‍क भी इसके मुरीद नजर आए. उन्‍होंने भी एल्‍व‍िन के ट्वीट पर लिखा, बिल्‍कुल सही.

