Amazing: चीनी पुलिस का बेहद खास चश्मा, अपराधी देख बजाता है अलार्म, डर से दुबके रहते हैं क्रिमिनल्स

अपराध‍ियों को दबोचने के लिए पूरी दुनिया में तमाम तरह की तकनीक का इस्‍तेमाल हो रहा है. चीन इस मामले में सबसे आगे है. यहां पुलिस को एक खास तरह का चश्मा दिया गया है जो चेहरे को पहचान लेता है. जैसे ही कोई अपराधी इन चश्मों के सामने आता है, तुरंत एक अलार्म बजता है और सारे केंद्रों को मैसेज चला जाता है. तुरंत अध‍िकारी और विशेष टीम मौके पर पहुंचती है. कहा जाता है कि इससे बच पाना किसी भी अपराधी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमक‍िन है.

अपराधियों को पकड़ने के लिए चीन की पुलिस चेहरा पहचानने की तकनीक से लैस इन चश्मों का प्रयोग कर रही है. यह चश्मे सेंट्रल डाटाबेस से जुड़े हुए हैं, जहां सभी अपराध‍ियों का रिकॉर्ड रखा गया है. चश्मा पहनने वाला पुलिसकर्मी जब भी किसी संदिग्ध को देखता है, उसकी सभी व्यक्तिगत जानकारी- नाम, लिंग, धर्म, पता, अपराधिक रिकॉर्ड सबकुछ चश्मे पर लिखकर आ जाता है. इसकी मदद से अब तक हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Chinese police facial recognition glasses and drones are linked to the police control center. Once a officer finds a suspect, immediately an alarm automatically send to the center, then drones and other officers will hurry on to the spot.

'Minority Report' coming to life now.

