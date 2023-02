दुनिया के कई देशों में चीन को लेकर अलग-अलग धारणा है. बहुत से मुल्‍क हैं जहां लोग चीन की सरकार को पसंद नहीं करते. उसे शक की निगाह से देखते हैं. पर इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लोग चीन के लोगों के लिए तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. उनका सम्‍मान करते दिख रहे हैं.

ट्विटर पर यह वीडियो @yirmiucderece एकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्‍शन लिखा है, चीन की रेस्‍क्‍यू टीम जब भूकंप प्रभाव‍ित इलाकों में काम खत्‍म कर अपने देश लौट रही थी तो इस्‍तांबुल में उनका जोरदार स्‍वागत किया गया. वहां ग्रैंड मार्केट पहुंचने पर दुकानदारों और स्‍थानीय नागर‍िकों ने उनकी जमकर सराहना की. उनके सम्‍मान में ताल‍ियां बजाईं. वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कैसे व्‍यापारी अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए हैं और तालियां बजा रहे हैं. मिनटों तक इन लोगों ने क्‍लैपिंग की. चीन के बचाव दल ने भी आभार जताया. बता दें कि इस्‍तांबुल तुर्की की राजधानी है. यहां भूकंप की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है और हजारों घर मलबे के ढेर में तब्‍दील हो गए हैं.

🚨🙏 A Chinese search and rescue team, who finished their work in earthquake-stricken areas in Turkey were warmly applauded by shopkeepers and citizens for their visit to Istanbul’s Grand Bazaar. pic.twitter.com/Cdgk8u1FsD

