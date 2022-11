खतरा! पृथ्वी की तरफ आ रहा है चीन का रॉकेट, कहीं भी गिर सकता है भारी-भरकम मलवा; अलर्ट पर वैज्ञानिक

Chinese Rocket: ऐसा लग रहा है कि चीन किसी भी क्षेत्र में अब भरोसे लायक नहीं रहा. वहां की सरकार और जनता कुछ न कुछ अजीबो-गरीब चीजें करते रहती है. चीन का एक रॉकेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है. और हैरान करने वाली बात ये है कि चीन पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है. यानी ये रॉकेट कहीं भी गिर सकता है. ऐसे में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. लिहाजा वैज्ञानियों ने अलर्ट पर रहने को कहा है. इस साल ये दूसरा मौका है जब अनियंत्रित चीनी रॉकेट धरती की तरफ आ रहा है.

एयरोस्पेस एक्सपर्ट के मुताबिक ये रॉकेट करीब 23 टन का है. यानी आसाना भाषा में समझें तो ये 10 मंजिला इमारत के आकार के समान है. शनिवार यानी 5 नवंबर को ये वायुमंडल में टूट जाएगा. इसके बाद धरती पर इसके टुकड़े कहां गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है.

Space-based sensors using HEO Inspect caught the #CZ5B rocket as it continues its uncontrolled re-entry back to Earth.

Our space-to-space imagery and intelligence supports strategic decision-making and accountability efforts by making space transparent.

