कुंग-फू करते हुए डिग्री लेने गई लड़की, देखते ही चीख पड़े लोग, वायरल हो गया वीडियो

किसी भी स्टूडेंट के लिए डिग्री मिलना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है. कई सालों तक पढ़ाई करने के बाद आता है ये मोमेंट. इसे हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बसा लेना चाहता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ रोहम्पटन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ग्रेजुएशन सेरेमनी में 24 साल की एक चाइनीज स्टूडेंट ने कुंगफू स्टाइल में डिग्री लिया. इसका वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी स्पेशल और यादगार हो. लेकिन आज हम जिस चाइनीज स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं उसने ऐसा तरीका अपनाया कि वो वायरल हो गया. अपने एक एक्ट की वजह से लड़की वायरल हो गई. वायरल हुए इस वीडियो को यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ रोहम्पटन में कैद किया गया. इसे अभी तक लाखों बार देखा जा चुका है. इसमें बीजिंग में रहने वाली चेन इनिंग ने कुंगफू स्टाइल में डिग्री लिया.

चीनी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन ने इसके लिए काफी प्रैक्टिस वकी थी. अपना नाम पुकारे जाने के बाद चेन काफी कॉंफिडेंट होकर आगे आई और फ्लिप करके प्रोफ़ेसर के पास पहुंची. डिग्री लेने के बाद चेन वापस चीन गई. वहां चाइनीज सोशल मीडिया साइट डोयिन पर चेन ने इस वीडियो को अपलोड किया, जहां से ये वायरल हो गया.

Chinese student Chen Yining陈奕宁in UK, celebrating graduation in Kung fu style, remembered by teachers and fellow graduates, and goes viral in China’s social media today. pic.twitter.com/zjrbo9V4Se

— China in Pictures (@tongbingxue) March 4, 2023