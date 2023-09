परिवार के साथ झोपड़ी में रहे, कड़ी मेहनत से बंगले तक का तय किया सफर! सिविल सेवक का प्रेरणादयक पोस्ट वायरल

Civil Servent House: बड़े बिजनेसमैन्स का अर्श से फर्श तक का सफर चौंकाने वाला नहीं है. वो जितनी जल्दी सफलता की बुलंदी को छूते हैं, उतनी ही तेजी से घाटे की जमीन पर भी आ गिरते हैं. बड़ी बात तो तब है जब कोई फर्श से अर्श का सफर तय करे. भारत में ऐसी कई कहानियां उपलब्ध हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण हैं. ऐसे लोग गरीबी से सफर की शुरुआत करते हैं और कड़ी मेहनत से सफलता (Civil Servent success story) की बुलंदियों को हासिल करते हैं. बड़ी बात ये है कि इस सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, इस वजह से वो शॉर्टकट लेने वालों की तरह धड़ाम से नीचे नहीं गिरते हैं.

Nellayappan B नागालैंड के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं. वो एक प्रशास्निक अधिकारी हैं. आप तो जानते ही होंगे कि प्रशास्निक अधिकारियों को कई तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं. पर ये उन्हें आसानी से नहीं प्राप्त होतीं. उन्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जीजान से पढ़ाई कर के कठिन परीक्षाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं. उसके बाद देश और जनता की सेवा में अपना वक्त गुजारना पड़ता है. हाल ही में नेलायप्पन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो पहले कहां रहा करते थे और अब कहां रहते हैं.

I lived in this single room thatched house (coconut leaf roof then) with my Parents & 4 Siblings till I was 30 years old.

Blessed to reach today’s position through Education, Dedication & Hard Work. pic.twitter.com/hLwFsmXaUl

— Nellayappan B (@nellayappan) September 6, 2023