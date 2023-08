केलों को ताज़ा रखने की सुपर टिप, 10 दिन तक बने रहेंगे जस के तस, इस्तेमाल करके बोलेंगे 'थैंक्यू'!

How to keep bananas fresh for longer: कुछ चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम अपने डेली रूटीन का हिस्सा मान लेते हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. कुछ ऐसा ही रूटीन होता है घर में फल-सब्ज़ियां लाना और उन्हें ठीक तरह से संभालकर रखना. वो बात अलग है कि कुछ फल लाख संभालने के बावजूद कई बार खराब हो ही जाते हैं और उन्हें जल्दी-जल्दी खाना पड़ जाता है.

अच्छे फलों को चुनना और उन्हें संभालकर रखना अपने आपमें कला होती है. कुछ फल तो आराम से 8-10 दिन तक भी टिक जाते हैं लेकिन कुछ 2-4 दिन में ही खराब होने और सड़ने लगते हैं. इन फलों में से एक है पोषण और स्वाद से भरपूर केला. ये हममें से ज्यादातर लोगों को पसंद भी होता है लेकिन इसके पकने के बाद तुरंत पड़ने वाले धब्बे हमें परेशान कर देते हैं.

केले को 10 दिन परफेक्ट रखेगी ये ट्रिक

ज्यादा दिन तक घर में केलों को बचाए रखने के लिए लोग कुछ पके हुए तो कुछ थोड़े कच्चे केले लेते हैं. हालांकि CE Safety के डायरेक्टर गैरी एलिस ने इससे जुड़ा हुआ एक सुपर हैक बताया है, जो केलों को 10 दिन तक परफेक्टली पकाए रखेगा और भूरे-काले धब्बे भी नहीं पड़ने देगा. Express.co.uk से बात करते हुए उन्होंने बताया कि केलों को दूसरे फलों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, इससे उसमें निकलने वाले एथाइलिन गैस का उत्पादन कम होगा और भूरे धब्बे नहीं पड़ेंगे. दूसरे फलों के साथ वो और जल्दी पकने लगते हैं और खराब हो जाते हैं.

ये भी रखिए याद …

इसके अलावा एक और मिथ है कि केलों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. एलिस के मुताबिक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं लेकिन याद रखें कि तब ये न ज्यादा कच्चे हों और न ही ज्यादा पके हों. कच्चे रहे तो ये पक नहीं पाएंगे और अगर पके हुए तो नरम और गरे हुए हो जाएंगे. इसके अलावा एक और ट्रिक ये है कि केले को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और फिर इसके तने पर गीला पेपर टॉवल लपेटकर रखें. इससे केले पर लगा पकाने वाला एजेंट धुल जाएगा और ये जल्दी नहीं पकेंगे.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news