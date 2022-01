नर्स का डांस देख थिरकने लाग लकवाग्रस्त मरीज, बिस्तर पर लिटाकर करवाया डांस

डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है. आखिर अगर किसी इंसान की लाइफ खतरे में होती है तो यही डॉक्टर्स सबसे पहले उन्हें जीवन की उम्मीद देते हैं. जहां डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वहीं अगर मरीज अस्पताल में एडमिट है तो उसकी छोटी-बड़ी सुविधाओं का ध्यान नर्स रखती है. ऐसे में नर्स के रोल को भी नकारा नहीं जा सकता. सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल (Hospital Viral Video) हो रहा है. जिसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि मरीज को ठीक करने में डॉक्टर्स और नर्स का कितना बड़ा योगदान होता है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) पर सोशल वर्कर नंदिनी वेंकटाद्रि (Nandini Venkatadri) ने एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को एक अस्पताल में कैद किया गया. जहां एक नर्स लकवाग्रस्त मरीज (Paralytic Patient) को थेरेपी देती नजर आई. वो भी डांस के जरिये. नर्स अपने परलैटिक पेशेंट को फिजियोथेरेपी (Physiotherapy Exercise Video) के जरिये एक्सरसाइज करवा रही थी. इसके लिए उसने तेज वॉल्यूम में गाना चलाया और उसी पर खुद डांस करने लगी.

नर्स को डांस करता मरीज भी थिरकने लगा. पेशेंट बेड पर लेटे-लेटे ही डांस कर रहा था. जो पेशेंट अपनी बॉडी नहीं मूव कर पाता, वो काफी ख़ुशी के साथ अपने हाथों को हिला रहा था. पेशेंट की ख़ुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी. नर्स द्वारा इस अनोखे अंदाज में थेरेपी देने का वीडियो लोगों के दिल को छू गया. लोगों ने नस की काफी तारीफ की. ट्विटर पर जैसे ही इस वीडियो को शेयर किया गया, ये वायरल हो गया. लोग नर्स की खूब वाह-वाही कर रहे हैं.

This clever nurse was giving her paralytic patient some physiotherapy exercises..and did this dance number to make him be in high spirits .

She extracted co-operation and we can see his smile and joy doing those exercises . 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/ZG17VOfB34

— Nandini Venkatadri🇮🇳 (@NandiniVenkate3) January 23, 2022