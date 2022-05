Viral Video : कोयला रहे या न रहे, शख्स ने निकाली ऐसी तकनीक, बिना बिजली के चलेगा पंखा !

Power Cut Memes : इस बार बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और लोग अप्रैल से ही लू के थपेड़े झेलते आ रहे हैं. उस पर भी बिजली की क्राइसिस ने जीना और मुहाल कर रखा है. बढ़ते बिजली संकट के बीच सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे को ट्रेंड करते नज़र आए. इसी सिलसिले में एक ऐसा वीडियो भी आया है, जिसमें एक आदमी बिना बिजली के ही इलेक्ट्रिक फैन चला दे रहा है.

बिना बिजली के पंखा चलाने के लिए उसने कोई जादू नहीं नहीं किया है बल्कि ये एक तरह का मीम है, जिसमें ये शख्स बिजली नहीं मिलने की वजह से इलेक्ट्रिक फैन को भी हाथ के पंखे की तरह डील करता हुआ दिख रहा है. लोगों के ये वीडियो इतना मज़ेदार लगा है कि इसे करोडों बार देखा जा चुका है. आप भी देखिए ये मज़ेदार वीडियो.

गजब है इस आदमी का दिमाग !

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स गर्मी में पंखा चलाने की कोशिश कर रहा है. चूंकि बिजली सप्लाई कटी हुई है, ऐसे में वो हाथ से पंखा घुमाकर हवा खाने की कोशिश में है. दिलचस्प मामला ये है कि शख्स आकर ज़ोर से पंखे के बैट्स घुमाता है और फिर कूदकर बिस्तर पर तब तक सोने की कोशिश करता है, जब तक पंखा चल रहा है. पंखा बंद होते ही वो वापस आ जाता है और फिर इसे चला देता है. वीडियो को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो को अब तक 6 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

लोगों ने दिया ज़बरदस्त रिएक्शन

वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर तमाम फनी रिएक्शन दिए हैं.

इतना ही नहीं कुछ लोगों ने पावर क्राइसिस से जुड़े हुए ऐसे-ऐसे मीम्स शेयर किए हैं कि आप गर्मी भूलकर हंस पड़ेंगे.

Electricity in my state in every 3-4 hour#PowerCut pic.twitter.com/PmZMoKbI3c

— Prithvi Kalra (@_Prithvi_kalra) April 30, 2022