बारिश में स्टार्ट नहीं हुई स्कूटी तो शख्स ने बुलाया मैकेनिक, अंदर झांकते ही उड़ गए लोगों के होश!

बारिश का मौसम कई तरह की बीमारियां लेकर आता है. इसके साथ ही बारिश के बाद कई तरह के जानवर भी बाहर निकलते हैं. ऐसे में कुछ तक बिना इस्तेमाल के रखी चीजों को इस्तेमाल से पहले अच्छे से जांच लेना चाहिए. सोशल मीडिया (Social Media) पर रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स की खड़ी स्कूटी के अंदर से कोबरा (Snake Hidden In Scooty) सांप निकला. शख्स को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी स्कूटी में ये सांप रह रहा था. खुलासा तब हुआ जब सांप की वजह से उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी. जब मैकेनिक ने उसकी स्कूटी की जांच की तो अंदर कोबरा को बैठा देख चौंक गया.

ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर (Indian Forest Officer) सुसंता नंदा (Susanta Nanda) ने इस घटना का वीडियो शेयर किया. स्कूटी पर मौजूद नंबर प्लेट के जरिये ये कंफर्म हुआ कि मामला तेलंगाना से सामने आया. वैसे तो ये वीडियो साल भर पहले ही सामने आया था लेकिन ऑफिसर के शेयर करने के बाद ये दुबारा से वायरल हो गया. इस घटना को कई लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया. इसमें स्कूटी के सामने वाले हिस्से से कोबरा को फन निकाल कर बाहर झांकते देखा गया. दो मिनट सात सेकंड लंबे इस वीडियो को अभी तक लाखों बार देखा जा चुका है.

बारिश के मेहमान से सावधान

ऑफिसर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि बारिश में ऐसे मेहमान कॉमन हैं. बता दें कि बारिश के मौसम में सांप-कीड़े बाहर निकलते हैं. ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिनमें ये खतरनाक जानवर किसी ऐसी जगह पर छिपकर बैठे रहते हैं, जहां आपको उम्मीद भी नहीं होगी. जूतों से लेकर टॉयलेट सीट तक में इनके मिलने की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में ऑफिसर ने लिखा कि इनसे सावधान रहने की जरुरत है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा काफी आराम से स्कूटी के सामने आंवले हिस्से में छिपा हुआ था. कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोबरा वहां बैठा हो सकता है.

Such guests during rains are common…

But uncommon is the method used to rescue it. Never ever try this😟 pic.twitter.com/zS4h5tDBe8

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 7, 2021