कोबरा शब्‍द सुनकर ही शरीर में सिहरन आ जाती है. मगर सोचिए आप कहीं जाना चाह रहे हों और पता चले कि जिस स्‍कूटर या कार से आप निकल रहे हैं उसमें कोबरा कुंडली मारे बैठा है तो क्‍या होगा? सोचकर ही हालत खराब हो जाएगी. मगर एक शख्‍स के साथ ऐसा ही हुआ. मगर उसने जिस तरह से इस सांप को बाहर निकाला वह हैरान करने वाला है.

सामान्य तौर पर पेशेवर लोग सांपों को निकालने के लिए लोहे की रॉड या हुक का प्रयोग करते हैं. ताकि सांप उनसे दूर ही रहे और पकड़ने में भी आसानी हो. मगर इस शख्‍स ने तो हद ही कर दी. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोबरा एक स्कूटर के अगले हिस्‍से में कुंडली मारकर बैठा हुआ है.

Man rescuing a Cobra stuck in a scooter using a screwdriver & his hands 🙏 pic.twitter.com/PgtjSusZzZ

— Pagan 🚩 (@paganhindu) April 10, 2023