रंग बदलती चिड़िया ने मन मोह लिया, सतरंगी पंखों में वाली के हर सेकेंड में दिखते हैं अलग शेड

इंसान चाहे विकास और आविष्कार के कितने ही दावे कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि प्राकृतिक सुंदरता के आगे वो कहीं नहीं टिक सकता. प्रकृति में इतने रहस्य और विशेषताएं हैं, कि सबके बारे में एक साथ जान पाना भी मुमकिन नहीं होता. हर बार कुछ न कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है जिससे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कि आखिर नेचर में इतनी खूबसूरती आती कहां से है. ऐसी ही रंगीन खूबसूरती देखने को मिली है एक परिंदे में.

Wildlife viral series में एक ऐसी चिड़िया को देखेंगे आप जिसकी सतरंगी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी. ट्विटर के @wonderofscience पर शेयर वीडियो में अन्ना के हमिंगबर्ड एक बार में इतने रंग बदलती है कि आप देखते ही रह जाएंगे. वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं. लाखों में पहुंचने लगे हैं लाइक्स.

हर सेकेंड में रंग बदलती चिड़िया ने मोह लिया मन

रंग बदलती दुनिया में लोगों की रंग बदलती फितरत भले ही आपको पसंद ना आए, लेकिन रंग बदलती वो चिड़िया ज़रूर आपका दिल खुश कर देगी, जिसके पंखों में एक-दो नहीं बल्कि सतरंगी खूबसूरती है. अन्ना के हमिंगबर्ड नाम की चिड़िया होती तो बेहद छोटी सी है, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक होती है कि एक बार देख ले तो भूल न पाएंगे. बार-बार उसे देखने का मन करेगा. एक अंगूठे पर समा जाने वाली हमिंगबर्ड की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर होते ही इतनी पसंद की गई, कि लोग बस देखते ही रह गए. वीडियो में दिख रही हमिंगबर्ड जितनी बार अपनी गर्दन को घुमाती उतनी बार उसके रंग बदल जाते. हर मूव पर अलग रंग देखने को मिलता. कभी गुलाबी, कभी हरे, कभी सुनहले रंग की छटा बिखेरती हमिंगबर्ड को देखकर लोगों का दिल खुश हो गया.

The stunning colors of the Anna’s hummingbird are iridescence caused by light scattering from nanoscale structures within their feathers.pic.twitter.com/BZzXuFnHag

— Wonder of Science (@wonderofscience) July 21, 2022