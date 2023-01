कभी देखी है इतनी साफ-सुथरी नाली? पारदर्शी पानी में घूमती हैं रंगबिरंगी मछलियां; लगेगा एक्वेरियम जैसा नज़ारा

हर कोई स्वच्छता के महत्त्व को समझें, साफ सफाई पर ध्यान दें और अपने आसपास गंदगी फैलाने से खुद को रोकें, इसके लिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया. फिर भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली. अब भी लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंकने में संकोच नहीं करते और अपने घर के अलावा हर जगह गंदगी फैलाना अपना अधिकार समझते हैं. लेकिन यही लोग विदेशों में साफ सफाई की तारीफ भी करते हैं और प्रभावित भी होते हैं. इस बीच जापान का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां नाली भी इतनी साफ है जितना नल का पानी होगा.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेयर एक वीडियो में नाली में तैरती रंग बिरंगी मछलियों को देखकर आप हैरान रह सकते हैं. नजारा जापान का बताया जा रहा है जहां कैनाल में जबरदस्त साफ सफाई देखकर आपको पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा नजारा बिल्कुल किसी एक्वैरियम जैसा है. वीडियो को 70 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

नाले की सफाई देख दंग रह गए लोग

वायरल वीडियो एक कैनाल का है जहां कैमरा जाते ही आप दंग रह जाएंगे. सड़क किनारे बने कैनाल के नीचे कैमरा जैसे ही गया, वहाँ इतना साफ सुथरा और पारदर्शी पानी नजर आया जिसमें आप सब कुछ आर पार देख सकते हैं. ये तो कुछ भी नहीं उस नाले में सफाई का आलम यह था कि रंग बिरंगी रंग बिरंगी मछलियां भी तैरती देखी जा सकती हैं. वहीं बात अपने या किसी और देश की करें तो वहाँ पर नालियों में अक्सर चिप्स, टॉफी, चॉकलेट के रैपर्स, प्लास्टिक और गंदगी ही दिखाई देती है. लेकिन जापान की इस नाली में ऐसा कुछ भी नहीं था, थी तो सिर्फ स्वच्छता और सफाई.

The cleanest drainage canals in the world are in Japan pic.twitter.com/VjhuKOVQIX

— Vala Afshar (@ValaAfshar) January 25, 2023