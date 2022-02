सड़क किनारे बिक रहे थे रंग-बिरंगे कबूतर, देखते ही खरीदने वालों को एक्सपर्ट ने दे डाली चेतावनी

दुनिया में कई तरह के जानवर और पक्षी मौजूद हैं. इसमें से कुछ अपनी क्वालिटीज के कारण चर्चा पाते हैं तो कुछ अपने लुक्स के कारण. हाल ही सोशल मीडिया (Social Media) पर एक इंद्रधनुषी कबूतर (Rainbow Pigeon) ने चर्चा पाई. ये कबूतर इंद्रधनुष के रंग का है. इसे देखते ही लोग इसे खरीदने के लिए उमड़ पड़े. लेकिन जब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर ऐसी चेतावनी जारी कर दी जिसने सबके होश उड़ा दिए.

मलेशिया की सड़कों पर बिक रहे कबूतर को देख हर कोई हैरान हैं. उसे एक शख्स पिंजरे में बंद कर बेच रहा था. उसके ऊपर कई रंग दिखाई दिए. इस इंद्रधनुषी कबूतर को सभी चमत्कार समझ रहे थे. इसे खरीदकर लोग अपने घरों में ले जा रहे थे. लोग देखते ही इस कबूतर को खरीद कर घर ले जा रहे थे. किसी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर दी. जहां से ये वायरल तो हुई लेकिन इसपर एक्सपर्ट्स की नजर पड़ गई. इसके बाद उन्होंने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी.

दरअसल, ये कबूतर इंद्रधनुषी नहीं थे. इसे बेचने वाले ने उसके ऊपर रंग स्प्रे किया था. शख्स का कहना है कि कबूतरों पर इस तरह का स्प्रे करने से उसकी सेल बढ़ गई है. उसके कबूतर अब लगातार बिक रहे हैं. इससे उसके पास पैसे जमा हो रहे हैं. लेकिन ट्विटर पर जब इस रंगीन कबूतरों की तस्वीर वायरल हुई, तो एक्सपर्ट्स की नजर भी इसपर पड़ी. तब एक्सपर्ट्स ने ट्विटर पर इसकी चेतावनी जारी कर दी.

Allahuuuu😭😭😭😭

I am sorry..

This is NOT funny at all.

Merpati pelangi? Membuka ‘pintu rezeki’?What?! pic.twitter.com/yBYdQOhLOG

— dr.ima_vet (@drimavet) January 30, 2022