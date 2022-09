VIDEO: उद्घाटन के दौरान रिबन काटते ही गिर गया पुल, बाल-बाल बची कई लोगों की जान

Viral Video: उद्घाटन के बाद ही पुल धराशाई… हफ्ते भर बाद ही पानी में बहा पुल… ये कुछ ऐसी हेडलाइन है जिसे हम अपने देश में कई बार देख चुके हैं. लेकिन ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी होती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों अफ्रीकी देश कॉन्गो का वायरल हो रहा है. उद्घाटन के दौरान रिबन काटते ही पुल गिर गया. और तो और फीता काटने पहुंचे गेस्ट मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों को नदी पार करने में मदद करने के लिए इस छोटे से पुल का निर्माण किया गया था. जैसे ही एक आयोजक ने किंशासा के मोंट-नगफुला जिले में समारोह में रिबन काटा, पुल टूट गया. इसके दोनों हैंड्रिल टूट गए और बीच का हिस्सा पानी में फिसल गया.

😬 Bridge collapses during ribbon-cutting ceremony in Congo

Just as an organiser cut the ribbon at the ceremony in Kinshasa’s Mont-Ngafula district, the bridge buckled, both its handrails broke off, and the central section slumped into the stream below.pic.twitter.com/FoMGxoXz3b

