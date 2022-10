दुबई में सड़क पर लेटकर वीडियो बना रहा था शख्स, पुलिस ने करा दी जेल की सैर!

आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है और ज्यादातर लोग अपना ब्लॉग या इंस्टाग्राम रील्स बनाकर नाम कमा रहे हैं. इसके लिए वो तरह-तरह के कंटेंट जनरेट करते हैं, जिन्हें पसंद किया जाए. कहीं भी इन व्लॉगर्स को वीडियो शूट करते हुए आप देख सकते हैं. कुछ ऐसा ही किया एक व्लॉगर ने जब वो सड़क पर ही बिस्तर लगाकर सो गया, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ, वो सही नहीं था.

कंटेंट क्रिएशन के लिए कई बार व्लॉगर्स पब्लिक प्लेसेज़ पर भी लोगों को परेशान कर देते हैं. ऐसे ही एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में सड़क पर ही बिस्तर लगा लिया. इसके बदले उस शख्स को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना पड़ गया.

बीच सड़क पर लेटकर बनाया वीडियो

ये घटना दुबई की है, जहां एक शख्स चलती-फिरती व्यस्त सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही तकिया लगाकर सो गया. ये शख्स एक व्लॉगर है और उसके आस-पार कार रुक रही थीं, फिर भी वो वहां से नहीं हटा. जब ये आदमी Al Muraqabbat ज़िले की सलाह अल दीन स्ट्रीट पर सोता रहा तो दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाकायाद ट्विटर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने सड़क पर सोते हुए एक एशियन आदमी को गिरफ्तार किया है.

The #Dubai_Police has arrested an Asian man who endangered his life and the lives of others. pic.twitter.com/eX25mvFBG1

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 4, 2022