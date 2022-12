Viral Video: कोरोना से बचने के लिए शख्स ने बनाया जुगाड़ू मास्क, बिना उतारे ही खाता है खाना!

Man Uses Beak Shaped Face Mask In Restaurant: कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने पांव पसार रही है. पहले भी इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में इंफेक्शन से बचने के लिए सारी सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. कोराना से बचने के हथियारों में सबसे अहम सैनेटाइज़र और मास्क होते हैं, जिसके अलग-अलग डिज़ाइन और ब्रांड मार्केट में कोरोना के नए-नए वैरिएंट्स के साथ अपडेट होते हैं. ऐसा ही एक अजीबोगरीब मास्क इस वक्त चर्चा में है.

फेस मास्क लगाने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो खाते-पीते वक्त इसे उतारने की है. ऐसे में एक शख्स ने ऐसा मास्क बनाया है, जिसे बिना उतारे ही खाना भी खाया जा सकता है और पानी भी पिया जा सकता है. इस मास्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कोई इसे क्रिएटिव और इनोवेटिव कह रहा है तो किसी का कहना है कि ये बहुत ही अजीब है.

चोंच की तरह मास्क का इस्तेमाल

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है. उसके चेहरे पर एक चोंच जैसा मास्क लगा हुआ है. जब तक हम इस डिज़ाइन को समझ पाते, शख्स के सामने कुछ खाने के लिए आता है और वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से बिना मास्क उतारे ही स्नैक्स और अन्य चीजें खाने लगता है. वीडियो देखने के बाद ही यूजर्स के दिमाग का दही हो रहा है. वीडियो कहां का है और कब इसे रिकॉर्ड किया गया, ये तो नहीं बताया गया है लेकिन इसे देखकर लोग खूब मज़े ले रहे हैं.

Bulls like me feeding on stocks today despite the covid fears after wearing mask. pic.twitter.com/W9LB2QRjSc

— Safir (@safiranand) December 23, 2022