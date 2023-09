इस देश में अगर पैदा किए बच्चे, तो दिवालिया हो जाएंगे मां-बाप, खर्चा है इतना कि बेचना पड़ेगा घर!

आप किसी भी देश में रहते हों, अगर आपको बच्चे पैदा करना है तो खर्चा करना पड़ेगा. बच्चे के जन्म में अस्पताल की सुविधाओं से लेकर दवाओं तक के खर्चे शामिल होते हैं जो इतने ज्यादा होते हैं कि उसे चुकाने में लोगों की कमर टूट जाती है. हालांकि, भारत जैसे देशों में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों ही हैं, जहां लोग अपनी आमदनी के हिसाब से महिलाओं को डिलीवरी (Baby Delivery Cost in USA) के लिए भर्ती कर सकते हैं. पर सोचिए कि जो बेहद अमीर देश हैं, वहां पर बच्चे पैदा करने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ते होंगे! हाल ही में एक महिला (Cost of Giving Birth in USA) ने दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक, अमेरिका में बच्चे पैदा करने पर होने वाले खर्च के बारे में बताकर सभी को चौंका दिया.

इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर सराय जोन्स (Sarai Jones) अमेरिका की रहने वाली हैं. उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो मां-बच्चे से जुड़ा कंटेंट अधिकतर पोस्ट करती हैं. पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका (Cost of Baby Birth in USA) में अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना हो, तो बच्चे पैदा करने पर कितना खर्च करना पड़ता है. उन्होंने जो आंकड़े दिए वो काफी चौंकाने वाले हैं और इसे जानकर ये पता चलता है कि अमेरिका में रहना क्या, शायद सांस लेना भी बेहद महंगा होगा!

अमेरिका में कितना महंगा है बच्चे का जन्म

वायरल वीडियो में सराय अपने बच्चे को गोद में ली हुई हैं और लोगों को बिल से जुड़ी सारी जानकारी दे रही हैं. लेबर रूम या डिलीवरी रूम का चार्ज $13,900 (साढ़े 11 लाख रुपये) हुआ. इसके अलावा उनके प्राइवेट रूम का बिल हुआ $19,111 (15.8 लाख रुपये). इसके बाद उन्हें एनेस्थीसिया के लिए $2,181 (1.8 लाख रुपये) चुकाने पड़े. दवाओं का बिल $1,291.33 (करीब 1 लाख रुपये) और डायगनोसिस सर्विस का बिल $1001 (82 हजार रुपये) हुआ. लैब का चार्ज $862 (71 हजार रुपये) और इमर्जेंसी रूम का चार्ज $411 (34 हजार रुपये) हुआ. इसके अलावा यूएस एनेस्थीसिया का एक अन्य बिल भी था जो $1,356.68 (1.1 लाख रुपये) का हुआ और वैजाइनल डिलिवरी और पोस्ट-पैर्टम केयर का चार्ज $6,793 (5.6 लाख रुपये) वहीं सर्वाइकल डाइलेटर का चार्ज $385 (31 हजार रुपये) हुआ.

जानिए कुल कितने रुपये किए खर्च

उन्होंने बताया कि इन सारे बिल का टोटल हुआ $47,292.01 यानी 39 लाख रुपये से भी ज्यादा. इस तरह अमेरिका में अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना हो, तो उसे एक बच्चा पैदा करने पर करीब 40 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, सराय के पास इंश्योरेंस था, और उन्हें सिर्फ $2,205.09 (1.8 लाख रुपये) ही चुकाने पड़े. वैसे भारत से तुलना करें तो आम अस्पताल के हिसाब से ये भी बड़ा अमाउंट है. लोगों ने भी सराय के द्वारा बताए गए अमाउंट को जानकर हैरानी जताई है. ये रुपये इतना ज्यादा है कि भारत जैसे देश में लोगों को अपना मकान बेचना पड़ जाएगा और पूरी तरह से खुद को दिवालिया बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो बच्चा पैदा कर पाएंगे.

