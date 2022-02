कभी बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते थे पैसे, आज हैं बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड की मालकिन

कई बार कहते सुना होगा कि एक बार ज़िम्मेदारी सिर पर आ जाए तो लोग खुद-ब-खुद संभल जाते हैं. उन्हें न सिर्फ ज़िम्मेदारी संभालने आ जाता है बल्कि कई बार तो वो अपनी विपरित परिस्थितियों से सबक लेकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होकर सबको चौंका देता है.

बेसिंगस्टोक (Basingstoke) की रहने वाली 31 साल की नताली (Natalie) 2014 में Winchester University में फैशन की पढ़ाई कर रही थीं, जब उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चला. उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि अब उनके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है. उन्हें एकाएक ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ, साथ ही ये भी महसूस हुआ कि अब उन्हें जल्द ही कुछ करने की ज़रूरत है जिससे वो अपने बच्चे और उसके भविष्य को संवार सके. मगर अभी उसे अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार था.

कभी बामुश्किल पूरी हो पाती थीं बेसिक ज़रूरतें

पेशे से टीचर रही नताली अपने पार्टनर की इनकम मिलाकर भी बेटे फेलिक्स की सारी ज़रूरतें, स्कूल फी, स्पोर्ट्स आदि को बामुश्किल मैनेज कर पा रहीं थी. साल के कुछ 22,35,330 रुपए मिलते थे जबकी 1,01,612 रुपए हर महीने चाइल्ड केयर के लग जाते थे ऐसे में उन्हें लगा की आय का कुछ और सोर्स ज़रूरी है. लिहाज़ा क्रिसमस की छुट्टियों में उन्होंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट बनाने का विचार किया. एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ग्लिस्टन कॉस्मेटिक्स (Glisten Cosmetics). बाज़ार से कुछ ग्लिटर्स मंगाए, उनकी मदद से एक आईशैडो बनाया. लोगों को उनका ये प्रोडक्ट पसंद आया तो हिम्मत और बढ़ी फिर धीरे-धीरे उन्होंने कुछ चीज़ें खुद से घर पर बनाई. जिसका रेसपॉन्स अच्छा रहा. ज़ीरो बिज़नेस अनुभव के साथ नताली ने काम शुरु किया. उन्हें पता था कि मेकअप इंडस्ट्री में चमकदमक पसंद होगी. लिहाज़ा उन्होंने ग्लिटर सेल करने से काम शुरु किया और Glisten Cosmetics का डोमिन खरीद लिया. फिर 3ग्राम की शीशी 400 में बेटी उसके बाद रिस्क लिया और कॉम्प्लिमेंट्री ऑफर में कुछ प्रसाधन फ्री में दिए.

मेहनत के बल पर खड़ा किया बड़ा बिज़नेस

अभी बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकती थी लिहाज़ा उसने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल साइट इंस्टाग्राम के ज़रिए करने पर फोकस किया (focused on promoting her brand on Instagram). वहीं पर कस्टमर जोड़े और धीरे-धीरे अपना बिज़नेस बढ़ाती गई. हफ्ते भर के भीतर इंस्टा पर 3 हज़ार फॉलोअर्स जमा हो गए और एक महीने के बाद जब उन्हें £50 यानि 5000 रुपए का मुनाफा हुआ तो खुशी से झूम उठी. फायदा छोटा था मगर लागत के हिसाब से सौदा अच्छा रहा. कारवा बढता गया और अगले दो साल में नताली ने ग्लिटर की 5000 शीशियां बेची. नताली का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और आगे चलकर उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपने ब्रांड को और बड़ा बनाया. अब नताली के पास खुद का शोरुम है जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं. कभी बच्चे की ठीक से देखभाल करसकते जितना भी न कमा पाने वाली एक महिला फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बिजनेस वुमेन की पहचान बनाने में कामयाब हो गई.

