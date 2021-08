भारत की नकल कर इन देशों ने बनवाया अपना झंडा, हूबहू इंडियन फ्लैग की है कॉपी

अंग्रेजों के शासन से सदियों तक परेशान रहने के बाद आज ही के दिन हमें आजादी (Independance Day Of India) मिली थी. भारत स्वतंत्र हुआ था और हमें सारे अधिकार मिले थे. भारत की स्वतंत्रता में हमारे तिरंगे (Indian National Flag) का अहम स्थान है. इसके तीन रंगों ने सारे क्रांतिकारियों में जोश भरा था. आज भी जब हम तिरंगे क देखते हैं, तो एक अलग ही तरह की ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है. ऐसे में देश के लिए तिरंगे का अपना अलग ही महत्व है.

दुनिया में ऐसे भी कुछ देश हैं, जिसके झंडे हूबहू भारत के झंडे से मिलता-जुलता है( (Countries Whose Flags Are Similar To India). पहली नजर में विदेशी तो इसे भारत का समझ बैठेंगे. लेकिन सिर्फ डिजाइन की चोरी से ये देश भारत जैसी एकता नहीं ला सकते. इन देशों के झंडे का लुक काफी हद तक इंडियन नेशनल फ्लैग से मिलता-जुलता है. तो आइये आपको बताते हैं कौन-कौन से हैं वो देश, जिन्होंने चुराया हमारे तिरंगे का लुक…



बोलिविया (Bolivia)

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बोलिविया का. इनके झंडे में भी तीन रंग हैं, जिसमें पहला पट्टा लाल है. ये उस देश के सैनिकों की बहादुरी को दर्शाता है. बीच की पट्टी पीले रंग की है जो देश की संपत्ति वहीं आखिरी पट्टी हरे रंग की है जो उस देश की प्राकृतिक और सामाजिक एकता को दिखाती है.



नाइजर (Niger)

भारत के तिरंगे की नक़ल की लिस्ट में दूसरा नाम आता है नाइजर देश का. इस झंडे में भी तिरंगे से तीन रंग है. पहला रंग ऑरेंज है, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा. तीनों रंग तिरंगे के सामान. पहली पट्टी त्याग का प्रतीक है. वहीं सफ़ेद पट्टी पवित्रता और मानवता का सन्देश देती है. हरे रंग का मतलब है कि देश के लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए.



घाना (Ghana)

इस देश के झंडे में भी तीन रंग की पट्टियां हैं. इसके बीच में एक स्टार न हुआ है. घाना के नेशनल फ्लैग में कई बदलाव किये जाते रहे हैं. अगर एक नजर में देखें तो ये भारत के तिरंगे सा ही दिखाई देता है. लेकिन बीच में सिर्फ स्टार का अंतर है. भारत के तिरंगे में बने अशोक चक्र से ये अलग हो जाता है. इसके अलावा बाकी सारी चीजें बिलकुल एक सी नजर आती हैं.