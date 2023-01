जितने में प्रपोज़ल रिंग तक नहीं आती, उतने में कपल ने कर ली शादी, मेहमान घर से लेकर आए खाना!

Couple asked guest to bring their own food: शादी को लेकर दूल्हा-दुल्हन (Bride-Groom) के तमाम ख्वाब होते हैं. कोई अपनी शादी को पैसों के दम पर यादगार बनाना चाहता है तो कोई सादगी की वजह से. आपने शादी का बजट (Low Budget Wedding) लाखों में जाते सुना होगा, लेकिन एक सीमित बजट के अंदर-अंदर शादी निपटाना कोई एक अमेरिकन कपल से सीखे, जिसने बजट कम करने के लिए अजीबोगरीब ट्रिक अपनाई.

शेल्बी फेल्प्स (Shelby Phelps) नाम की दुल्हन ने अपनी शादी में कम पैसे खर्च करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया, जो अगर किसी भारतीय शादी में लगा दिया जाए, तो नाते- रिश्तेदार खफा होकर बैठ जाएं. हालांकि कपल का कहना है कि उन्हें अपनी अनोखी ट्रिक से शादी में कुल 8 लाख रुपये का बजट कट करने में मदद मिली. अब चलिए बताते हैं कि कपल ने कैसे इतने पैसे बचाए.

शादी में आना, पर खाना साथ लाना

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक आजकल ब्रिटेन में एक शादी 32 लाख रुपये में हो पाती है, लेकिन अगर कपल समझदारी दिखाएं तो ये बजट कम भी हो जाता है. मसलन फोटोग्राफर, ड्रेस, फूल और खाने के ज़रिये कॉस्ट कटिंग की जाती है. हाल ही में एक कपल ने शादी का खर्च बचाने के लिए मेहमानों के सामने एक डिमांड रख दी. उनका कहना था कि शादी में आते वक्त वो अपना खाना साथ में ही लेकर आएं. सारे मेहमानों ने ये बात मानी भी और उनकी शादी बहुत ही कम बजट में निपट गई. 26 साल की दुल्हन शेल्बी फेल्प्स और उनके पार्टनर गैरेट ने सिर्फ 25 मेहमानों के सामने शादी की और अपने सबसे बड़े दिन को खुशियों के साथ किफायती भी बना लिया.

49 हज़ार रुपये में निपट गई शादी

कहां लाखों में शादियां होती हैं और कहां इस जोड़े ने सिर्फ 49 हज़ार रुपये खर्च करके साथ जीने-मरने की कस्में खा डालीं. कपल ने अपनी शादी के लिए कपड़े सेकेंड हैंड शॉप से खरीदे और फोटोग्राफर के तौर पर उनका ही एक दोस्त मौजूद रहा. एक और दोस्त ने उनके लिए क्रीम-चीज़ आइसिंग वाला कैरेट केक बेक कर दिया. उनके दोस्तों ने खुद ही अपने लिए शादी के कपड़े खरीदे और डेकोरेशन के लिए कम्युनिटी से ही फूल इकट्ठा कर लिए थे. उन्होंने दोस्तों की पार्टी और बोनफायर के साथ अपना दिन खत्म किया.

