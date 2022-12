25 लाख खर्च करके कपल ने की धूमधाम से शादी, फिर भी 'पति-पत्नी' नहीं कहलाए!

Couple Really Not Married After Wedding Ceremony: हमारे देश में ही शादी-ब्याह वो सेरेमनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इस प्रक्रिया का गवाह बनते हैं. ऐसे में आराम से 10-15 लाख का खर्च आ ही जाता है. अगर यूरोपियन देशों की बात करें तो वहां ये खर्च थोड़ा और बढ़ जाता है लेकिन मेहमान इसी तरह इकट्ठा होते हैं और इस नए रिश्ते का सेलिब्रेशन करते हैं.

अमेरिका के ओहियो में भी शादी के लिए एक कपल ने करीब 25 लाख रुपये खर्च किए. आयोजन में काफी गेस्ट आए और सभी ने खूब पार्टी की. कपल ने बाकायदा लोगों को दावत देकर सबके सामने जीने-मरने की कसमें खाईं लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो पति-पत्नी भी नहीं कहलाए. आखिर उनसे चूक कहां हो गई, जो उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली.

वेडिंग ऑफिसर की गलती या फिर ‘दादाजी’ का खेल

शादी करने वाले कपल सेना में हैं, जिनका नाम मैडलिन बाउचर और बिल स्मिटली है. उन्होंने 25 लाख का भारी-भरकम खर्चा करके लोगों को अपनी शादी में इनवाइट किया. बाउचर के दादाजी वेडिंग ऑफिसर के तौर आए और उन्होंने अक्टूबर में उनकी शादी करवाया. गलती ये हुई कि उन्होंने म्युनिसपैलिटी में मैरिज लाइसेंस फाइल नहीं कराया. उन्हें ये बात तब पता चली, जब स्मिटली को अपने इंश्योरेंस प्लान में शामिल करने के लिए उनके पति शादी का दस्तावेज़ ढूंढ रहे थे. वेडिंग ऑफिसर यानि दादाजी को ये कागज कोर्ट में भेजकर उनकी शादी को लीगल बनाना था, जो उन्होंने किया ही नहीं.

टिकटॉक पर कपल ने सुनाई कहानी

चूंकि ये कागज 9 दिन में ही एक्सपायर हो जाता है, ऐसे में वे शादी करने के बाद भी आधिकारिक तौर पर पति-पत्नी नहीं कहलाए. अगली क्लिप में उन्होंने बताया कि वे कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे और आखिरकार कोर्ट की ओर से उन्हें एक्सपायरी डेट के 70 दिनों बाद भी मान्यता मिल गई. हालांकि लोग इस मामले में खूब मज़े लेते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि दादाजी ने जान-बूझकर ऐसा किया होगा.

