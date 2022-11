किराने की दुकान पर इस जोड़े ने रचाई शादी, वजह जान कर हैरान रह जाएंगे आप

आमतौर पर लोग शादी किस जगह पर करते हैं? होटल, मैरेज हॉल या फिर मंदिर में. लेकिन अमेरिका में एक जोड़े ने किराने की दुकान पर शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया. एरिजोना के रहने वाले 78 वर्षीय डेनिस डेलगाडो (Dennis Delgado) और 72 वर्षीय ब्रेंडा विलियम्स ( Brenda Williams) ने 19 नवंबर को एक किराने की दुकान पर शादी कर ली. दरअसल यहां शादी करने की वजह बेहद खास है. क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत मायने रखती थी. इसी जगह ये दोनों पिछले साल पहली बार मिले थे.

वे पिछले साल अगस्त में कासा ग्रांडे में सुपरमार्केट, फ्राई के फूड एंड ड्रग स्टोर में मिले थे और जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी थी. अपने इस खास दिन के लिए, उन्होंने एक ऐसी जगह का चुनाव किया, जिससे उनके भावनाएं जुड़ी थी. फॉक्स13 के साथ एक बातचीत में, ब्रेंडा ने उस दिन को याद किया जब वह पहली बार डेनिस से मिली थी. उसने कहा, ‘मैं कॉरिडोर से नीचे चल थी. और कोई मेरे पीछे आया और कहता है …” डेनिस ने यह कहकर अपना वाक्य पूरा किया, “आप मास्क पहनने के बारे में सबसे अच्छी बात जानते हैं?

