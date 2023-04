पानी और खाने की जगह मां-बाप बेटे को देते थे केवल धूप, भूख से तड़पकर मर गया 1 महीने का बच्चा, दोनों पर कार्रवाई

कहते हैं माता पिता बनते ही अपने आप जिम्मेदारियों का अहसास होने लग जाता है. इंसान बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत और सेहत के फिक्र में दिन रात एक कर देता है. उसके खाने पीने से लेकर सोने पहनने और रोने तक में माता पिता की केयर और प्यार छुपा होता है. लेकिन एक माता-पिता ऐसे भी निकले जिन्होंने एक महीने के बच्चे के साथ ऐसा बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाया कि एक महीने का बच्चा भूख और बीमारी से तड़पकर मर गया. कपल के मुताबिक उन्होंने तो सब उसकी बेहतरी के लिए किया था. लेकिन अपनी बेवकूफाना ट्रीटमेंट और अजीब न्यूट्रिशन के चक्कर में उन्होंने बच्चे की जान ले ली.

एक कपल ने अपने बच्चे को खाना पानी छोड़ सिर्फ धूप खिलाया. उम्मीद थी कि बच्चा बलवान होगा और सभी तत्वों से परिपूर्ण होगा. लेकिन 1 महीने का बच्चा भूख और बिमारी से तड़पकर मर गया. पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो सेहत के इनके अजीब तर्क सुनकर सिर पकड़ लिया.

Mother Oxana Mironova, 33, and her partner Maxim Lyutyi, 43, were arrested after their roughly one-month-old baby boy diedhttps://t.co/9CoZLJxhbm

— Daily Star (@dailystar) March 16, 2023