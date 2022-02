किसी होटल के कमरे से कम नहीं है ये बस, एक कपल ने गाड़ी को घर बनाकर घूम लिया 45 देश

शौक बड़ी चीज़ है और शौक पूरा करने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. एक कपल ऐसा है जिसने अपने शौक के लिए इतनी मेहनत कर डाली कि आप सोच भी नहीं सकते. उन्हें शौक था दुनिया घूमने का. लेकिन इनके शौक की शुरुआत को कुछ ही साल बीता था कि कोविड पैनडेमिक ने उस पर रोक लगा दी. ट्रैवेल बीच में ही रोक कर घर वापसी करनी पड़ी.

UK के रहने वाले कैज़ी मैगेनीज़ और ब्रैडली विलियम (Cazzy Magennis and Bradley Williams) पति-पत्नी हैं और सालों से दुनिया के सफर पर हैं. तकरीबन 45 देशों की यात्रा कर चुके दंपति ने अपनी यात्रा को बिना रुके चलाए रखने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया की आप भी वाहवाही कर उठेंगे. दोनों ने मिलकर एक चलने वाला घर तैयार कर डाला जिसमें यात्रा करना आसान हो गया. ज्यादा मत सोचिए दरअसल उन्होंने एक बस को अपने हाथों से लग्ज़री घर बना दिया.

मोडिफाइड वैन में मौजूद है बेड से लेकर किचन तक ज़रूरत की हर व्यवस्था

7 सालों में की 45 देशों की यात्रा

कैज़ी और ब्रैडली ने अब तक एक साथ कुल 45 देशों की यात्रा कि है जिनमे से 27 देशों में वो अपने हैंडमेड मोटर घर में बैठकर घूमें हैं. ये ड्रीम बिग, ट्रैवल फार ब्लॉग के सह-संस्थापक और ब्लॉगिंग कपल हैं (They are the co-founders and blogging couple behind the blog Dream Big, Travel Far). पिछले छह सालों में ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचरस ट्रैवेल ब्लॉगर में से एक हैं. अब तक तो ये अपना सफर अलग-अलग ट्रेवैलर से किया करते थे. मगर कोविड पैनडेमिक ने अचानक इनकी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया. सभी देशों की सीमाएं सील कर यात्रा के साधन बंद कर दिए गए. कोविड के दौरान दोनों माल्टा और सोलोमन द्वीप की यात्रा पर थे, जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की योजना थी मगर पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में उनके पास घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं था. दोनों वापस UK आ गए. 2020 के लॉकडाउन के दौरान इन्हें मोटर घर बनाने का आइडिया आया और इन दोनों ने मिलकर यूट्यूब के कुछ टिप्स लेकर एक पुरानी बस को मोडिफाई करने का काम शुरु किया. इसके पहले इन दोनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था. बावजूद इसके एक शानदार ‘कैंपरवैन’ (Campervan) तैयार किया.

खुद की बनाई वैन होम ‘कैंपर्वन’ में है होटल जैसी सुविधा

खुद की बनाई ‘वैन होम’ में कर रहे यात्रा

कैंपर्वन को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा. इसमें 3 बेड लगाए गए, एक ताकि किसी गेस्ट को भी कभी ले जा सकें, इसमें बाथरुम, माइक्रोवेव, एयर कंडिशनर यानि ज़रिरत का हर सुविधा है जो आपकी यात्रा का सुखद बना दे. इसी कैंपर्वन के ज़रिए ये कपल विश्व यात्रा पर निकला है (Couple is on a round the world trip in their campervan) जिसे नाम दिया है ‘हेलेन’ (Helen). इस वैन के ज़रिए अब तक इन्होंने 27 देश घूम लिए. आगे भी योजना लंबी है. ट्रैवेल की शुरुआत द. अमेरिका से की थी. फिर मध्य अमेरिका और एशिया के कई देशों की यात्रा की. फिलहाल कपल यूरोप की यात्रा पर है. कैज़ी और ब्रैडली के मुताबिक ब्लॉगर बनना और उससे कमाई करना इतना आसान नहीं है. शुरु के 2 साल हमे कोई आमदनी नहीं हुई थी. उसके बाद जाकर थोड़े पैसे आने शुरु हुए. हमने अपने शौक को पूरा करने के लिए हमने कुछ स्पॉन्सर्स की तलाश की जो हमे ट्रैवेल ब्लॉग (Travel blog) बनाने का काम दे जिससे अपनी यात्रा को ही नौकरी या व्यवसाय की तरह एक साथ कर सकें. अब ये दोनों अपने कैंपर्वन के ज़रिए पूरी दुनिया का सफर एंजॉय कर रहे हैं.

