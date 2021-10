पैसे बचाकर कपल ने खरीदा नया फ्लैट, किचन का कबर्ड खोलते ही मिली 'सीक्रेट दुनिया'

किसी भी इंसान का सपना होता है उसका अपना घर. लोग सालों पैसे बचाकर अपने सपनों का आशियाना खरीदता है. लेकिन यूके (United Kingdom) में रहने वाले इस कपल ने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस घर में जा रहे हैं, उसके अंदर उन्हें सीक्रेट दुनिया ही मिल जाएगी. यूके के इस कपल ने अपने नए घर की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की, जिसमें घर के किचन में कबर्ड के पीछे उन्हें एक सीक्रेट कमरे (Secret Room Behind Kitchen Cupboard) का रास्ता मिला. ये रास्ता उन्हें घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद मिला. दोनों ही इसे देख कर हैरान रह गए. इसके बारे में उन्हें फ़्लैट के पूर्व मालिक ने कुछ भी नहीं बताया था.

कुछ दिनों पहले ही कपल ने ये घर खरीदा था. इसके बाद घर का इंटीरियर करवा कर दोनों वहां शिफ्ट हुए. लेकिन इसके कुछ दिन के बाद अचानक उन्हें फ़्लैट के किचन में एक सीक्रेट कमरा मिला. इस कमरे का दरवाजा किचन के कबर्ड के पीछे से था. इस सीक्रेट कमरे में एक खिड़की भी लगी थी. कपल जब इसके अंदर गया तो उन्हें अपने वेल फर्निश्ड फ़्लैट से बिलकुल अलग दुनिया दिखी. अंदर के कमरे में कोई फ्लोरिंग नहीं थी. साथ ही कमरे में खुले तार और कई सामान रखे हुए थे.

कमरे में ना फ्लोरिंग थी ना वायरिंग परफेक्ट थी

Yahoo News Australia की खबर के मुताबिक, एक अनाम महिला ने इसकी तस्वीरें फेसबुक ग्रुप पर शेयर की थी. ‘Things Found In Walls – And Other Hidden Findings’ नाम के पेज में इसकी फोटोज डाली गई थी, जहां से ये वायरल हो गया. महिला ने तस्वीरों के साथ लिखा- हाल ही में मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये फ़्लैट लिया था. लेकिन ज़रा देखो, किचन के कबर्ड से हमें क्या मिला? इसके साथ ही महिला ने लिखा कि जब वो इस फ़्लैट को दूसरे के लिए छोड़ेंगे, तो इस कमरे में कई सरप्राइज छोड़ जाएंगे.

अंदर काफी सामान फेंका पड़ा था

इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों ने इसपर कई तरह के कमेंट्स किये. एक शख्स ने लिखा कि क्या ये घर भूतहा है? वहीं एक महिला ने इस कमरे को स्टडी रूम या किसी सीक्रेट रूम में बदलने का सुझाव दिया. वहीं एक शख्स ने लिखा कि बीवी से छिपने का ये परफेक्ट स्पॉट है. वहीं एक ने इसे डेड बॉडी छिपाने के लिए सबसे सही जगह बताया. बता दें कि यूके में ऐसे कई घर मिलते रहते हैं जिसके अंदर ऐसे सीक्रेट कमरे छिपे रहते हैं. कुछ समय पहले अमेरिका से भी ऐसा एक मामला सामने आया था जहां एक महिला को घर के सीक्रेट कमरे में सालों पुरानी वाइन की बोतलें मिली थी.