5 स्टार होटल में सर्व हुई खाने की ये प्लेट, चिकन-आलू के टुकड़े की कीमत जान भड़क जाएंगे आप

प्यार और रोमांस (Love And Romance) में कपल नई-नई जगहें एक्सप्लोर करते रहते हैं. कपल साथ घूमते हैं और एन्जॉय करते हैं. लेकिन इस दौरान कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बेहद शॉकिंग (Shocking News) है. हाल ही में लंदन (London)में रहने वाली एक महिला ने इंस्टाग्राम (Instragram) पर अपने डेट की तस्वीर पोस्ट की. इसमें लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लंदन के एक फाइव स्टार होटल (Date In 5 Star Hotel) में खाने गई. लेकिन जब वहां उन्हें खाना सर्व किया गया तो उसे देख दोनों के होश उड़ गए.

लंदन की गिनती दुनिया के सबसे महंगे शहरों में की जाती है. यहां हर चीज की कीमत आसमान छूती है. हाल ही में लंदन की रहने वाली 21 साल की महिला रवीन ने अपने डेट की एक तस्वीर पोस्ट की जो वायरल हो गई. महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि द शार्ड में 3 हजार का डिनर कुछ ऐसा दिखता है. इस तस्वीर में प्लेट पर चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा, आलू का पीस और थोड़ा सा ब्राउन सॉस नजर आया.

guys look at my £30 meal i got at the shard 😍😍😍 pic.twitter.com/1vj82vG2QE

— R (@raveen__x) August 25, 2021