घर का महंगा किराया देख तंबू गाड़कर रहने लगा कपल, चूल्हे पर बनाते हैं खाना !

शहरों में घर किराये (Property for Rent) पर लेकर रहना बड़ा खर्चीला होता है. हालांकि फिर भी लोग अपना बजट एडजस्ट कर ही लेते हैं. एक ब्रिटिश कपल को महंगा किराया इतना ज्यादा खला कि उन्होंने घर लेने का प्लान ड्रॉप किया और पहाड़ियों में तंबू गाड़कर रहना (Couple shifted in tent to save rent) शुरू कर दिया. अब उन्होंने अपनी ये लाइफस्टाइल लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें कम से कम खर्च में वो ज़िंदगी जी रहे हैं.

बेथन लिंडसे (Bethan Lindsay) ने अपने पार्टनर के साथ स्कॉटिश हाईलैंड्स ( Scottish Highlands) में तंबू गाड़कर रहना शुरू किया है. एक महीने के अपने अनुभव को उन्होंने टिकटॉक (TikTok) पर लोगों के साथ शेयर किया है. उनके टेंट वाले टूर को देखकर बहुत से लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी को ये आइडिया कूल लगा तो किसी ने कहा कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता.

बिना किराये के रहते हैं टेंट में

TikTok पर बेथन लिंडसे (Bethan Lindsay) ने एक छोटा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने टेंट की सैर फॉलोअर्स को करा रही हैं. उन्होंने टेंट के अंदर लकड़ी से जलने वाला चूल्हा रखा हुआ है, जिसका धुआं बाहर जाने के लिए चिमनी लगी है, यानि वे टेंट के अंदर खाना पका सकते हैं. उन्होंने बाहर एक कम्पोस्टिंग टॉयलेट बना रखा है और एक आउटडोर शॉवर का भी इंज़ाम कर रखा है. उन्होंने बर्तन धोने के लिए सिंक भी बाहर ही लगा रखा है. मौसम कैसा भी हो, उन्हें नहाने और टॉयलेट के लिए बाहर ही जाना पड़ता है. उनके टेंट के चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और दूर-दूर तक कोई नहीं रहता. ये कपल यहां पर बिना किराया दिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है.

कपल को पसंद आ चुकी है लोकेशन

अपने वीडियो में बेथन ये भी बताती हैं कि उनके पार्टनर और उन्हें ये जगह पसंद आ चुकी है और वे यहां ज़मीन खरीदना चाहते हैं. वे बताती हैं कि यहां वे अपने पार्टनर के साथ लकड़ी का घर बनाकर रहना चाहती हैं. उनकी इस लाइफस्टाइल को देखकर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने इसे बहुत ही अच्छा और प्रकृति से जुड़ा हुआ बताया है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मौसम बदलने पर टेंट में रहना कितना मुश्किल है. वहीं एक यूज़र ने तो ये भी कहा कि इससे बुरी ज़िंदगी नहीं हो सकती.

