कोबरा को चाटती दिखी गाय, शांत बैठा रहा सांप, IFS अफसर ने Video शेयर कर कहा- 'प्रेम से जीता गया विश्वास'

Snake Cow Viral Video: दुनिया में बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं और उनके बीच आपस में कभी भी प्यार नहीं हो सकता. या तो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे, या फिर उनका कोई संबंध ही नहीं होगा. इसी तरह की जोड़ी हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रही है, जिसमें एक सांप और एक गाय (Cow licking snake viral video) के बीच प्यार दिखाई दे रहा है. गाय, सांप को बछड़े की तरह चाट रही है पर वो अपनी प्रकृति के अनुसार, ना ही उसपर हमला कर रहा है, और ना ही दांत गड़ा रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda video) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो चर्चा में है. इस वीडियो में सांप और गाय के बीच प्यार झलक रहा है. ये नजारा काफी हैरान करने वाला है क्योंकि शायद ही आपने इससे पहले इन दो जीवों के बीच ऐसा कुछ देखा होगा. वीडियो शेयर करते हुए सुशांत ने लिखा- “इस दृश्य को समझा पाना मुश्किल है. शुद्ध प्रेम से ये विश्वास जीता गया है.”

