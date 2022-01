Viral Video: क्रैश प्लेन की ट्रेन से टक्कर, 5 सेंकेंड की देरी होती तो ज़िंदा नहीं बचता पायलट ...

अक्सर हम फिल्मों में किसी की जान बचने के ऐसे सीन देखते हैं, जहां 2 सेकेंड की भी देरी बड़े हादसे के लिए काफी होती है. अमेरिका (United States News) के कैलिफोर्निया में रविवार को ऐसा ही फिल्मी सीन दिखाई दिया, जो स्क्रिप्टेड नहीं होकर असल था. यहां एक प्लेन रेल की पटरी पर क्रैश हो गया और उसका पायलट प्लेन (Plane Crashed on Train Track) के अंदर ही बदहवाश होकर फंसा हुआ था.

इस दृश्य में और भी ज्यादा मुश्किल तब पैदा हो गई, जब सामने से धड़धड़ाती हुई ट्रेन चली आ रही है. पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने ट्रेन को आते देखने के बाद अपना दम झोंक दिया, ताकि पायलट की जान बचाई जा सके. आखिरकार जो वीडियो में हुआ, उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा.

पटरी पर क्रैश हो गया था प्लेन

स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रैश हुआ प्लेन कैलिफोर्निया के पैकोइमा से उड़ा था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते थोड़ी दूर जाकर ही क्रैश हो गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में क्रैश विमान को पटरियों पर गिरा देखा जा सकता है. साथ ही कुछ पुलिसवालों को ट्रेन आने से पहले पायलट को निकालने के लिए जूझते हुए देखा जा सकता है. इसी वक्त दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन को देखकर पुलिसवाले और भी ज्यादा जल्दबाज़ी में हैं, जबकि प्लेन का पायलट पूरी तरह बदहवास लग रहा है.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022