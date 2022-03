जानवरों को देखने का शौक हो तो हो जाइए सावधान, चिड़ियाघर में ऊंट ने दो लोगों को मार डाला

अमेरिका के टेनेसी में एक चिड़ियाघर में अजीबोगरीब हादसा हो गया है (A strange accident has happened in a zoo in Tennessee, USA). ओबियन के शर्ले फार्म्स चिड़ियाघर में पालतू जानवरों को रखा जाता है. किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक यहां भगदड़ मच जाएगी. दरअसल चिड़िया घर में अपने बाड़े से एक ऊंट भाग कर बाहर निकल आया और विजिटर्स पर हमला करना शुरू कर दिया (The camel ran out and started attacking the visitors). इस बात की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को की गई. इसके बाद पुलिस और स्थानीय एजेंसियों ने आनन-फानन में लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया.

इससे पहले कि सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी सभी को सुरक्षित बाहर निकाल पाते, पागल हो चुके ऊंट ने दो लोगों पर अटैक कर उन्हें घायल कर दिया. ओबियन काउंटी शेरिफ के कार्यालय (Obion County Sheriff’s Office) के मुताबिक 42 साल के बॉबी मैथनी और 67 साल के टॉमी गन को सुरक्षाकर्मियों ने बेहोशी की हालत में बरामद किया. उन्हें फर्स्ट ऐड दिया गया लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण कर बताया कि उनकी मौत हो चुकी है.

सौ.सोशल मीडिया-एक ऊंट अपने बाड़े से भाग कर आया और विजिटर्स पर हमलाकर दो लोगों को मार दिया

जानवरों का मूड बदलते नहीं लगती देर

न्यूज चैनल 5 के मुताबिक चश्मदीद ने बताया कि बॉबी और टॉमी उस वक्त ऊंट को कैप्चर करने की कोशिश रहे थे तभी अचानक उसने घूमकर उनपर हमला किया और उन्हें जमीन पर दूर फेंक दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए इस ऊंट को मार दिया.

ऊंट भी होते हैं खतरनाक और जानलेवा

बॉबी और टॉमी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने भावुकता भरे मैसेज कर श्रद्धांजलि दी है. इस हादसे के बाद ऊंट के बारे में जानकारी रखने वाले एक एक्सपर्ट ने बताया कि इस जानवर में इंसान के हाथ, पैर और गर्दन को तोड़ने की पूरी शक्ति होती है (A camel has all the power to break a person’s arms, legs and neck). ऊंट जितनी ताकत से अपने पैरों को पीछे की तरफ मारते हैं उतनी ही ताकत से वो आगे की तरफ भी हमला कर सकते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, Shocking news, Weird news