ट्विटर अकाउंट @TheBest_Viral पर अक्सर फनी वीडियो (Funny Videos) पोस्‍ट किए जाते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्‍कान बिखेरते हैं तो कई बार ठहाके लगाने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसमें एक मह‍िला एक बड़ा सा ड्रिंक लेकर पीने की कोशिश करती है. पर हर बार नाकाम होती है. इसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही.

ग्‍लास पकड़ तो ल‍िया पर पीना आसान नहीं

वीडियो में दिख रहा क‍ि एक मह‍िला अपने घर पर है और एक बड़े से कांच के ग्‍लास में ड्रिंक पीना चाहती है. यह ग्‍लास शायद उस महिला से भी बड़ा है. इतना ही नहीं वह काफी चौड़ा भी है और मह‍िला की पूरी तरह पकड़ में भी नहीं आ रहा. उसमें आधा ड्रिंक भी भरा हुआ है. सामान्‍य तौर पर सोचें तो ड्रिंक का वजन भी काफी होगा. पहले तो मह‍िला उस ग्‍लास को पकड़ने की कोश‍िश करती है. कई बार प्रयास के बाद उसे पकड़ लेती है लेक‍िन फ‍िर उसे उठाकर पीना भी है.

January 7, 2023