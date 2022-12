नहीं मिला बीवी को 103 रुपये का रिफंड, तो पति ने 'लूट' ली पूरी दुकान!

Husband Robs Store as Wife Could Not Get Refund: दुनिया में एक से बढ़कर एक सनकी लोग मौजूद हैं. कोई ऑर्डर देर से मिलने की वजह से पूरी की पूरी दुकान फूंक देता है तो कोई नशे में पुलिस की गाड़ी में ही आग लगाकर चला जाता है. वैसे सनकी पति-पत्नियों के भी कम किस्से नहीं मौजूद हैं लेकिन इस बार अमेरिका में जो घटना सामने आई है, वो दंग कर देने वाली है. आप खुद ही तय कीजिए कि ये पति का पत्नी के लिए प्यार है या फिर सनक.

अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक शख्स ने पूरी दुकान सिर्फ इसलिए लूट ली क्योंकि उन्होंने शख्स की पत्नी को 103 रुपये का रिफंड नहीं दिया था. पुलिस ने सनकी आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना (Crazy Husband robs Starbucks) को जानने के बाद वे खुद भी हैरान रह गए. ये अजीबोगरीब मामला इस वक्त हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है.

बीवी के रिफंड के लिए फूंकी दुकान

ओक्लाहोमा सिटी के पुलिस विभाग ने मुताबिक 61 साल रिचर्ड एंगल और उनकी पत्नी एक शाम स्टारबक्स स्टोर गए थे. पुलिस के मुताबिक ईस्ट मेमोरियल रोड पर ये घटना हुई, जहां एक महिला कुछ दिन पहले खरीदी गई अपनी 1.25 डॉलर की ड्रिंक के लिए रिफंड मांग रही थी. स्टोर ने बिना किसी रसीद या सबूत के उसे 103 रुपये का रिफंड देने से मना कर दिया. उस वक्त तो महिला चली गई, लेकिन बाद में पति के साथ लौटी. महिला के पति ने आते ही हंगामा करना शुरू कर दिया. जब स्टाफ ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो वहां ससे टिप बॉक्स लेकर चलता बना.

पुलिस ने लुटेरे पति को किया गिरफ्तार

शख्स को टिप बॉक्स लेकर जाते हुए देखकर कर्मचारी ने उसका पीछा किया और उसके कार के नंबर प्लेट की तस्वीर ले ली. जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा तो फटाफट उनकी टीम ने लुटेरे आदमी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसने पुलिस से पूरा मामला बताया और उसके खिलाफ मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया.

