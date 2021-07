महिलाओं का मांस खाने का शौक़ीन है ये नरभक्षी, दोस्त की जांघ को चिकन तंदूरी समझ पका कर किया चट

लोगों के बचपन में तमाम सपने होते हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं. हम सोच ही नहीं सकते कि किसी शख्स के नरभक्षी (Gruesome Cannibal) होने पर उसे बचपन में लोगों को खाने के भी सपने आते होंगे. हालांकि एक निर्मम नरभक्षी ने ये खुद बताया कि उसे बचपन में औरतों का मांस खाने (Cannibal Wants to Eat Woman's Flesh) के सपने आते थे और वो इन्हें पूरा करना चाहता था.Issei Sagawa नाम के इस नरभक्षी (Cannibal) ने बताया कि वो बचपन से ही महिलाओं को देखकर उन्हें पाने का नहीं उन्हें खाने का ख्वाब देखा करता था. उसने साल 1981 में अपनी ही एक दोस्त और साथ पढ़ने वाली लड़की को मारकर खा लिया (Cannibal Ate his Friend)और अपना 32 साल पुराना सपना पूरा किया. सागावा के मुताबिक जब उसने पहली बार अपनी दोस्त को देखा तो उसकी जांघें देखकर उसे लगा कि ये खाने में कितनी स्वादिष्ट होंगी.राक्षस (Monster) की श्रेणी में आने वाले इस इंसान ने बताया कि औरतों को देखकर उसे सिर्फ उन्हें खाने की इच्छा होती थी. उसे ये मौका पहली बार पेरिस यूनिवर्सिटी (Paris University) में पढ़ाई के दौरान मिला. जापान के रहने वाले इस शख्स ने वहां अपनी दोस्त को अपना निशाना बनाया. उसके साथ रिश्ते बनाने के बाद उसने दोस्त को अपने घर डिनर पर बुलाया. यहीं उसने पहले लड़की पर गोली चलाई, जो उसे नहीं लगी. अगले ही दिन उसने अपनी इच्छा पूरी ही कर ली. जब उसकी दोस्त जख्मी हो गई तो पहले उसे एंबुलेंस बुलाने का ख्याल आया, फिर अगले ही पल उसने अपना ख्वाब पूरा करने की ठान ली और लड़की को खाने लगा. उसने अपनी दोस्त के मांस को फ्रीज़ करके कुछ और दिन भी खाया.जब वो शरीर के बाकी हिस्सों को सूटकेस में रखकर फेंकने जा रहा था, तो पार्क के पास टपकते खून को देखकर लोगों ने उसकी शिकायत की. पुलिस से पूछताछ में उसने साफ तौर पर कहा कि - मैंने खाने के लिए उसे मार दिया. दो साल तक वो फ्रांस की जेल में मुकदमे के इंतजार में रहा. पेशी के दौरान जज ने उसे सनकी और पागल करार दे दिया और उसस पर लगे सभी चार्ज हट गए. कुछ दिन मानसिक अस्पताल में गुजारने के बाद वो जापान में खुला घूम रहा है. चार्ज खत्म होने और डॉक्यूमेंट सील होने की वजह से जापान में उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता.ये नरभक्षी सड़कों पर खुला घूम रहा है, फिर भी इतना खतरनाक है कि इसने खुद बताया है कि वो ज़िंदगी में एक बार फिर औरत के मांस का स्वाद चखना चाहता है. टोक्यो में किसी लड़की को देखकर उसे ये ख्याल आया है कि मरने से पहले उसे एक बार फिर उसे ऐसा करना चाहिए. Extremely Intimate Fantasies of Beautiful Girls नाम से उसने एक किताब भी लिखी है और उसकी तमन्ना है कि लोग इसे पढ़ें और उसे राक्षस के तौर पर देखना बंद कर दें.