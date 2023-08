जानवर तो जानवर होते हैं. वे कभी किसी भी बात पर नाराज हो सकते हैं और अटैक कर सकते हैं. इसीलिए जानवरों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. भले ही वह पालतू ही क्‍यों न हों. और बात जब मगरमच्‍छ की हो तो फ‍िर कहना ही क्‍या. अगर आपने लापरवाही की तो नतीजा भयानक हो सकता है. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ही देख‍िए. चिड़ियाघर की कर्मचारी मगरमच्‍छ को खाना खिला रही थी, तभी उसने हमला कर दिया. मह‍िला का हाथ अपने मुंह में ले लिया. लगा कि अब खा ही जाएगा. तभी एक पर्यटक पिंजरे में कूद गया और मह‍िला की जान बचाई.

ट्विटर पर @cctvidiots एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. आप देख सकते हैं कि जू कीपर बाड़े के भीतर जाकर मगरमच्‍छ को खाना खिलाने की कोश‍िश करती है. इसी बीच कुछ बच्‍चे और पर्यटक पिंजरे के बाहर जमा हो जाते हैं और मगरमच्‍छ को देखने लगते हैं. जैसे ही मह‍िला खाना लेकर उसके पास जाती है, वह खाने के लिए बेताब नजर आता है. मह‍िला उसे डांटते हुए पीछे जाने के लिए कहती है. लेकिन मगरमच्‍छ जू कीपर का हाथ चबा लेता है. उसे पानी में खींच लेता है. मह‍िला खुद को उसके जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती.

