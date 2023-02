ड्रोन को बस निगलने ही वाला था मगरमच्छ, तभी कुछ हुआ ऐसा... रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

ड्रोन कैमरों का इस्‍तेमाल आजकल समंदर में जीवों के करतब देखने और उनकी तस्‍वीरें लेने के लिए खूब हो रहा है. अक्‍सर ये कैमरे अमेजिंग विजुअल और अनएक्‍सपेक्‍टेड मूवमेंट को भी कैप्‍चर कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और लोग उन्‍हें काफी पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर छाया हुआ है. इसमें पानी में मौजूद मगरमच्छ के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा था. ये बात ड्रोन को अच्छी नहीं लगी. बिना देर किए हुए मगर ने ड्रोन पर हमला कर दिया. मगर गनीमत रही कि तभी कुछ ऐसा हो गया कि ड्रोन बच गया.. जान‍िए कैसे..

कहते हैं न पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता. इसकी वजह है कि मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा डरावना और खतरनाक जीव होता है. इससे लगभग सभी लोग डरते हैं. आप उसके पास गए तो हमला करने में वह देर नहीं करता. ट्विटर यूजर @reach_anupam ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है. इसमें ड्रोन पानी के ऊपर मंडराते हुए दिखता है. वह समंदर में मौजूद जीवों की सबसे नजदीक जाकर तस्‍वीर लेना चाहता है. इसी बीच ड्रोन को अपने करीब आते देख विशालकाय मगरमच्छ अपना सिर ऊपर कर लेता है. वह ड्रोन को निगलने के लिए ऊंची छलांग लगाता है. पर गनीमत एक सेकेंड से भी कम समय में ड्रोन तेजी से ऊपर की ओर उठ जाता और मगरमच्‍छ का निवाला बनने से बच जाता है.

That was a close call! Crocs are awesome, intimidating creatures that you don’t want to mess with. Interested to see the footage captured by that drone – has anyone come across it?​

Credit: wildlifeanimall (IG)

