मशहूर बिजनेसमैन आनंद मह‍िंद्रा सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं. अक्‍सर ऐसे ट्वीट करते रहते हैं, जिनमें कोई न कोई संदेश छिपा होता है. उनका मंडे मोटिवेशन खूब लोकप्र‍िय है. कई लोगों को इसका इंतजार तक रहता है. इस बार उन्‍होंने एक हिरण और मगरमच्‍छ का वीडियो पोस्‍ट किया है. हो सकता है कि इसे आपने पहले भी देखा हो लेकिन, उसके साथ आनंद मह‍िंद्रा ने जो कैप्‍शन लिखा है, वह आपको ऊर्जा से भर देगा.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हिरण पानी पीने के लिए तालाब के पास गया. तभी मगरमच्‍छ ने उसे देखा और शिकार करने के लिए जाल बिछाया. वह दुबककर बैठा रहा और अचानक झपट्टा मारा. हिरण को शायद पहले से अंदाजा था. उसने तुरंत फुर्ती दिखाई और खूंखार मगरमच्‍छ की चंगुल से निकल भागा. इस वीडियो का सीधा सा अर्थ है कि आपको हर वक्‍त सतर्क और चौकन्‍ना रहना चाहिए. ठीक उसी तरह, जैसे हिरण था. नहीं तो मौत कब घसीट ले जाए-कहा नहीं जा सकता.

Reflexes. Keep them sharp. Mindfulness is a great virtue when starting the week. 😊 #MondayMotivation . pic.twitter.com/bZocQwThIM

— anand mahindra (@anandmahindra) June 5, 2023