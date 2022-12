पिता के सामने ही झपट्टा मारकर 1 साल के बच्चे को ले गया मगरमच्छ, दिल दहला देने वाला है वीडियो

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल दहला देती है वही कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सोचकर भी सिहरन हो जाती है. इन दिनों एक ऐसी ही घटना छाई हुई है जहाँ इंसान और जानवर के बीच कुछ ऐसा हुआ कि लोग दहल उठे. खतरनाक मगरमच्छ ने एक पिता के सामने ही उसके 1 साल के बेटे को दबोचा और नदी की गहराई मिले गया बेचारा पिता तड़पता रहा हाथ पांव मारता रहा लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा.

मलेशिया में सबाह के लहद दातु के तट पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां मगरमच्छ ने पिता के सामने ही झपट्टा मारकर उसके 1 साल के बच्चे को दबोच लिया. शख्स अपने बच्चे के साथ नदी किनारे मछली पकड़ने गया था, लेकिन मछली पकड़ने से पहले ही मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया. पिता ने बच्चे को बचाने की खूब कोशिश की लेकिन मगरमच्छ ने मुंह में आया शिकार नहीं छोड़ा. और नदी में दूर निकल गया.

Baby boy is eaten alive by a crocodile in front of his father https://t.co/EHDZUHvE3i

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 2, 2022