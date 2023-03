Viral Video: नीचे थी तेज़ धार नदी, जान को जोखिम में डाल यूं किया पार, स्कूल के लिए हर रोज़ बच्चे उठाते हैं खतरा

पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये नारा तो हमने और आपने न जाने कितनी ही बार सुना होगा. लेकिन आज भी न जाने कितने ही गांव और इलाके ऐसे हैं जहाँ चाहकर भी बच्चे बेहतरी से शिक्षा हासिल नहीं कर सकते. क्योंकि स्कूलों तक पहुंचने के लिए छात्रों के पास रास्ता ही नहीं है. जान को जोखिम में डालकर हासिल करनी पड़ती है शिक्षा. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां स्कूल के लिए छात्र छात्राओं की ललक आप को दंग कर देगी.

ट्विटर के @ValaAfshar पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां नदी पार करती स्कूली छात्रा को देख आप दंग रह जाएंगे. तेज़ धार नदी के ऊपर से रस्सी के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो तरीका अपनाया वो बेहद डरावना था. लेकिन खुद को शिक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है लिहाजा यहां के बच्चे हर रोज़ एक खतरा उठाते हैं.

Some people would love to have your bad days.

There are places where children will risk their lives just to get to school. pic.twitter.com/oBSvsnDWjd

— Vala Afshar (@ValaAfshar) March 1, 2023