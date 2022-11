VIDEO: बिल्डिंग पर फंसे कुत्ते को बचाने पहुंची लोगों की भीड़, जानवर के लिए इंसानियत ने जीत लिया दिल

कुत्ते-बिल्ली जैसे ही जानवरों से इंसानों को खास लगाव होता है. इन्हें घरेलू जानवर के तौर पर लोग पालते भी हैं और बेहद प्यार करते हैं. जो लोग जानवर प्रेमी होते हैं वो जानवरों को तकलीफ में देख बेचैन हो उठते हैं. मदद के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं. ठीक वैसे ही जैसा वायरल वीडियो में बिल्डिंग की दीवार पर फंसे डॉगी को बचाने के लिए पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई और जिस तरह उसे बचाया गया वह वाकई काबिले तारीफ रहा.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेयर वीडियो में कुत्ते का रेस्क्यू देख लोग भावुक हो गए. बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर AC पर अटके कुत्ते को बचाने के लिए लोगों ने जो एकजुटता और मानवता दिखाई उसने हर किसी की दिल जीत लिया. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कुत्ते को मुश्किल में देख जाग उठी लोगों की मानवता

सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का रेस्क्यू वीडिओ वायरल हो रहा है जिसे देख कर लोगों ने कहा कि मानवता अभी जिंदा है. एक कुत्ते के लिए लोगों की इंसानियत और बेचैनी देख दिल को सुकून मिलेगा. वीडियो में एक डॉगी बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लगी एसी पर अटका है. वो वहां कैसे पहुंचा ये तो नहीं पता, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि डॉगी को अब बच निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था लिहाजा वो डरा सहमा सा दुबककर बैठा हुआ था. उस पर नजर पड़ते ही बचाने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई. कुछ लोग नीचे एक बड़ी चादर फैलाकर खड़े थे ताकि अगर डॉगी चाहे तो या तो उसमें छलांग लगाए या गलती से गिर भी गया तो चादर में ही आता और जान बच जाती. लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर एक शख्स ने बगल की बिल्डिंग से खिड़की के रास्ते डॉगी के लिए प्लैटफॉर्म तैयार कर दिया.

The best of humanity in a difficult and unusual situation pic.twitter.com/gKhQ6MwufP

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 9, 2022