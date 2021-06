ग्राहक की दरियादिली पर बारटेंडर के छलके आंसू, 2800 का खाना खाकर दी 12 लाख की टिप

जाते-जाते ग्राहक ने दी 16000 अमेरिकी डॉलर की टिप. (Photo Credit- Social Media)

कोरोना वायरस (Coronavirus) के दुनिया में आने के बाद से तमाम उद्योग-धंधे (Industrial Loss Due to Corona)बंद करने की नौबत आ गई. सबसे ज्यादा नुकसान तो फूडिंग बिज़नेस में लगे हुए लोगों का हुआ. रेस्टोरेंट में लोगों ने आना बंद कर दिया और उनका बना-बनाया काम चौपट होने लगा. रेस्टोरेंट मालिक से लेकर स्टाफ तक को कोरोना के चलते मुश्किल हालात से जूझना पड़ा. न्यू हैंपशायर (New Hampshire) के भी एक रेस्टोरेंट ( Stumble Inn Bar and Grill in) में ऐसा ही कुछ उदासीन माहौल था, जब तक उनके रेस्टोरेंट में एक फरिश्ता सरीखा शख्स नहीं आया था. उसने यहां आकर इन लोगों की ज़िंदगी में खुशियां बांटी बल्कि इंसानियत का एक नया पाठ सभी को पढ़ाया.न्यू हैंपशायर के Londonderry में माइक ज़रेला (Mike Zarella) का एक रेस्टोरेंट और बार है. इसका नाम है Stumble Inn Bar and Grill in. कोरोना से पहले तो ये जगह काफी गुलज़ार रहती थी, लेकिन कोविड के दौरान यहां ग्राहकों का आना-जाना थोड़ा कम हो गया था. इसी बीच उनके रेस्टोरेंट में एक दिन एक शख्स आया, जिसने सखाना खाने के बाद स्टाफ के लिए हजार-दो हज़ार नहीं बल्कि पूरे 12 लाख का टिप दिया. ज़रेला ने बिना उस कस्टमर का नाम बताए उसके दिए हुए चेक को फेसबुक पर शेयर किया है. लोग इस दरियादिल शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.माइक ज़रेला बताते हैं कि ये करीब साल भर पहले की बात है. उस दिन एक ग्राहक रेस्टोरेंट में आया. उन्होंने दो चिली चीज़ हॉटडॉग्स का ऑर्डर दिया और साथ में कुछ नॉन-अल्कोहॉलिक ड्रिंग्स भी लिए. ये चीज़ें खाने के बाद उन्होंने वहां मौजूद बारटेंडर से बिल पे करने के लिए चेक मांगा. उन्होंने चेक पर इतनी ज्यादा रकम लिखने के बाद बारटेंडर से ये भी कहा कि वे ये सारा पैसा एक जगह ही खर्च न करें. पहले तो बारटेंडर ने चेक को इतना ध्यान देकर नहीं देखा. फिर उनके बार-बार एक जगह खर्च न करने की बात सुनकर उसने इसे देखा तो वो हैरान रह गया. बारटेंडर ने उनसे ज्यादा जीरो लगा देने की गलती को लेकर भी बात की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि - आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं.किसी फिल्मी कहानी की तरह जब रेस्टोरेंट के मालिक माइक ज़रेला को उस कस्टमर के बारे में पता चला तो वे उसके पास गए और उनसे बात की. हालांकि उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया. वे रेस्टोरेंट में रोज़ाना आने वालों में से भी नहीं थे. रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि टिप में मिला पैसा 8 बारटेंडरों के बीच बांटा गया, जबकि किचन में काम करने वाले लोगों के साथ भी ये साझा किया गया. उस शख्स का नाम नहीं जानने की वजह से रेस्टोरेंट के मालिक ने इस घटना के साथ उस चेक की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की. जिसने भी इसे देखा, ग्राहक की उदारता की तारीफ करते नहीं थक रहा. रेस्टोरेंट का स्टाफ भी घटना पर काफी भावुक है. उनका कहना है कि ऐसा होने के बाद उन्हें लगा, मानो इंसानियत अब भी ज़िंदा है.