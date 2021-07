Cute Chimpanzee: ऐसा चिंपांजी जो इंसानों की तरह करता है डांस, पहनता है पैन्ट्स, देखकर आप भी हो जाएंगे इसके फैन

View this post on Instagram











आपने शायद यह सुना होगा कि मनुष्यों और चिंपांजी के बीच कई समानताएं हैं. कहा जाता है कि दोनों के जीनोम (Genome) बहुत हद तक मिलते-जुलते होते हैं. ऐसै ही आपने कई वीडियोज भी देखे होंगे जिनमें चिंपांजी इंसानों की तरह ही हरकत करते नजर आ रहे होते हैं. इंस्टाग्रांम पर ऐसा ही एक 'चिंपांजी सेलेब्रिटी' (Chimpanzee celebrity on Instagram) है जिसके वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं.आपको बता दें कि @mokshabybee_tigers यूजर नेम से बने वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट (Verified Instagram Account) पर अक्सर एक प्यारे चिंपांजी के बच्चे के वीडियो (Video of baby chimpanzee) पोस्ट किए जाते हैं. इस छोटे चिंपांजी का नाम अंगदा (Angada) है. इस बच्चे के वीडियोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बहुत फ्रेंडली और फन लविंग (Friendly and fun loving) है. आपको बता दें कि अंगदा को डांस करना बहुत पसंद है. इसके कई वीडियोज आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, जिसमें यह खेलते हुए और डांस करते हुए नजर आ जाएगा. अंगदा के एक वीडियो में उसे डांस करता देख लोग बहुत खुश हो रहे हैं और जमकर उसकी तारीफ भी कर रहे हैं. लोग उसके डांस को क्यूट बता रहे हैं. आप भी देखिए इस प्यारे चिंप का डांसआपको बता दें कि अंदगा सिर्फ इंसानों की तरह डांस ही नहीं करता, बल्कि इसकी कई और आदतें भी इंसानों की तरह ही है. अभी अंगदा छोटा है इसलिए यह अभी इंसान के बच्चों की तरह बर्ताव करता है. अंगदा के एक वीडियो में उसे पैन्ट्स पहनते हुए देखा जा सकता है. यही नहीं अंगदा बच्चों की तरह पैंट के नीचे डायपर भी पहनता है. इसका यह वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.जानकारी के मुताबिक इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर अंगदा के कई सारे वीडियोज हैं और प्यारे बेबी चिंप (Cute baby chimp) के ढेर सारे फैंस भी हैं, जिनका कहना है कि इसकी वीडियोज देखकर उनकी दिनभर की थकान मिट जाती है और वो इसके वीडियोज पर भरपूर प्यार लुटाते हैं.