Cute Dogs: मालिक के माथे पर KISS करने पर कुत्तों ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखने वालों के मुंह से निकला- सो क्यूट!

View this post on Instagram











A post shared by Animal Lovers ❤ (@cub.animals)





















View this post on Instagram











A post shared by Tofu & Boshi the Corgis (@tofu_corgi)





















View this post on Instagram











A post shared by Prarushi (@prarushiverma)





















View this post on Instagram











A post shared by renee reina (@the.mom.room)





कुत्ते इंसानों के लिए कितने वफादार होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे. डॉग लवर्स के लिए उनके कुत्ते उनकी 'दुनिया' होते हैं. आये दिन वो अपने पालतू कुत्ते (Pet dogs) के साथ कोई न कोई तस्वीर या वीडियो डालते ही रहते हैं. ऐसे ही टिकटोक और इंस्टाग्राम पर इन डॉग लवर्स के लिए ट्रेंड चला 'किस योर डॉग चैलेंज' (Kiss your dog challenge), जिसके हिसाब से मालिक को अपने डॉग के माथे पर किस कर उसका रिएक्शन रिकॉर्ड (Record reaction while kissing dog on forehead) करना होता है.लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस चैलेंज को अपने डॉग के साथ कर पोस्ट किया. जिसके बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस ट्रेंड में अपने मालिक का साथ देने वाले कुत्तों के क्यूट रिएक्शन्स वायरल हो गए. कई वीडियोज में कुत्ता मालिक को किस करने लगता है तो कई कुत्ते प्यार से अपने मालिक को गले लगा लेते हैं या उनके कंधे पर सुकून से अपना सिर टिका लेते हैं.एक वीडियो में कुत्ते की प्यारी स्माइल देखने के बाद अपका तनाव कम हो जाएगा.आपको बता दें कि सबसे पहले यह ट्रेंड 'किस योर पेट' (Kiss your pet) के हैशटैग के साथ टिकटोक और इंस्टाग्राम (Trending hashtag on TikTok and Instagram) पर शुरू हुआ था और लोग जमकर इस पर वीडियो बना रहे थे. कई लोग अपनी बिल्ली, तो कई लोग अपने खरगोश के साथ इस पर वीडियो बना रहे थे. एक इंस्टाग्राम यूजर ने तो अपने पालतू चुहे के साथ ही ये चैंलेज कर लिया लेकिन शायद उनके चूहे को यह आइडिया पसंद नहीं आया और उसने लड़की के होंठों पर अपने छोट-छोटे हाथ रख कर मना कर दिया.वहीं एक यूजर की उसके पालतू डॉग ने 'गजब बेइज्जती' कर दी. आप भी देखिए कुत्ते के स्वैग (Swag of dog) का यह वीडियो.