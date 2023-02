Dog And baby Bonding Video: सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन जो वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, वो जानवरों से जुड़े हुए होते हैं. चाहे वो वाइल्डलाइफ वीडियो (Wildlife Viral Video) हो या फिर घर में पाले वाले जानवरों के क्यूट वीडियो हों, लोगों को ये खूब अच्छे लगते हैं. Ias Supriya Sahu ने एक ऐसा ही वीडियो ट्विटर पर पोस्‍ट किया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

ट्विटर पर @supriyasahuias एकाउंट से पोस्‍ट इस वीडियो के साथ उन्‍होंने एक प्‍यारा कैप्‍शन भी लिखा है. उन्‍होंने लिखा, मेरी सबसे पसंदीदा क्लिप में से एक को दोबारा पोस्ट कर रही हूं. इस छोटे बच्‍चे और उसके डॉग से सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो है – अपना काम पूरी ईमानदारी से करो लेकिन जीवन का आनंद लेना मत भूलना. एक बार जब आप कर लेते हैं, तो फिर से शुरू करें. और हां आपको किसी खास शख्‍स की जरूरत होगी जो इन सब में आपका साथ दे.

Reposting one of my most favorite clips. So much to learn from this little boy and his dog, which is – do your job most sincerely but do not forget to enjoy life. Once you are done, Resume ❤️ and yes you need someone special who will bear with you in all this 😊#SaturdayVibes pic.twitter.com/NE7N76rgX4

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 4, 2023