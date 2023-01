बच्चे की हर बात दोहराने लगा खिलौना, फिर खुद ही हंस पड़ा मासूम, टॉकिंग कैक्टस के साथ खेलते देख आएगा खूब मज़ा

बच्चों के इंटरटेनमेन्ट और उनकी खुशी के लिए न जाने कितने ही तरीके के खिलौने बाजार में मौजूद होते हैं. कुछ बेहद हाइटेक होते हैं कुछ साधारण तो कुछ ऐसे जो छोटे और सस्ते होकर भी इतने मजेदार होते हैं जिनके साथ खेलना बच्चों को खूब अच्छा लगता है. उन्हीं में से एक खिलौना है टॉकिंग कैक्टस, जो इन दिनों खूब छाया हुआ है. वो कही गई हर बात को हूबहू दोहराता है, जिसके चलते बच्चों को ये बेहद पसंद आता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां बच्चा कैक्टस से दोस्त की तरह बात करके मज़े ले रहा है.

ट्विटर के @ViralHog पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया. जिसमें एक बच्चा टॉकिंग कैक्टस के साथ बातचीत करता नजर आ रहा है. कैक्टस की खासियत यह है कि वो सुनी हुई हर बात दोहराता है. उसका यही अंदाज बच्चे को खूब पसंद आया और वो इस खिलौने से खेलते हुए खुद ही हंस पड़ा. क्यूट वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

कैक्टस की आवाज सुनकर चौंक पड़ा बच्चा

वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा कैक्टस के सामने बैठा नजर आ रहा है. बच्चा कैक्टस वाले खिलौने की खासियत से अनजान हैं. लिहाजा जब कैक्टस ने बच्चे के मुंह से निकली हर बात को दोहराना शुरू किया तो पहले तो बच्चा चौंका, फिर कुछ घबराया, फिर खिलौने पर गुस्सा निकालने लगा और अपनी तोतली बोली में उसे डांटने भी लगा. लेकिन जब बार बार की उसकी हरकत पर भी कैक्टस उस की नकल करने लगा तो कुछ ही देर में बच्चा समझ गया कि ये तो कैक्टस का स्टाइल है जो उसे ही लुभाने के लिए बनाया गया है. फिर तो बच्चे को पसंद आ गया ये बोलने वाला खिलौने के साथ खेलने लगा.

Baby has an in depth conversation with a talking cactus toy 🌵🍼😂#ViralHog #Babies #Cute #Funny pic.twitter.com/xmQSP0T8PR

— ViralHog (@ViralHog) January 24, 2023