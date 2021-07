बेटी को 'यमराज' के पंजे से खींच लाया बाप, समंदर में शार्क को ताबड़तोड़ जमाए मुक्के

बेटी को शार्क के मुंह में जाता देख पिता ने अपनी जान दांव पर लगा दी. (Credit- National Geographic/Gabriel Kerr)

Paige Winter नाम की लड़की अपने परिवार के साथ बीच पर घूमने गई थी. यहां उसका सामना सीधे मौत (Shark Attack on Girl Underwater) से हो गया. फिर उसके पिता (Dad Fights with Shark) ने जो किया, वो जानकर आप इमोशनल हो जाएंगे. News18Hindi

गर्मियों में एंजॉय करने की सबसे परफेक्ट जगह बीच (Beach Vacation with Family) होती है. 17 साल की एक लड़की भी अपने परिवार के साथ बीच पर वॉटर स्पोर्ट्स कर संडे मना रही थी. इसी बीच कोई समुद्र के अंदर से उसे मौत की तरफ खींचने (Shark Attack on Girl Underwater) लगा. अच्छा हुआ कि वहां मौजूद उसके सुपरडैड ने ये नज़ारा देखा (Dad Fights with Shark) और उसे मौत के मुंह से वापस ले आए.



अपनी बहनों और सबसे अच्छे दोस्त के साथ Paige Winter नाम की लड़की समंदर के किनारे (Beach Vacation with Family) एंजॉय कर रही थी. इसी बीच उसे लगा कि पानी के अंदर से कोई उसका पैर पकड़कर खींच (Shark Attack on Girl Underwater) रहा है. पहले उसे लगा कि उसके पिता उसके साथ कोई मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसे दर्द होने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया. दरअसल ये उसके पिता नहीं, बल्कि पानी में मौजूद बुल शार्क थी, जो उसके शिकार पर आमादा थी.



बेटी के लिए सुपरहीरो बने डैड

अब 23 साल की हो चुकीं Paige Winter उस घटना को याद करते हुए बताती हैं कि उन्होंने अपनी बहनों और दोस्त के साथ पानी में जाकर किसी जलपरी की तरह तैरने का प्लान बनाया. वे कभी भी समंदर की गहराई तक नहीं गई थीं. इसी बीच उसके एड़ी को किसी ने पकड़ लिया. उसे लगा कि उसके पिता ये प्रैंक कर रहे हैं. जब उसके पैर में दर्द होने लगा, तब उसे पता चला कि ये उसके डैड नहीं बल्कि कुछ और है. पानी मे मौजूद शार्क ने उसे किसी रस्सी की तरह घुमाना शुरू किया और पानी के अंदर खींचकर ले गई. लड़की अपनी मौत को सामने देख सुन्न पड़ गई, तभी उसने अपने पिता को वहां देखा.



ज़ोरदार मुक्का मारकर शार्क को भगाया

शार्क ने लड़की के पैर के अलावा उसके हाथ पर भी अटैक किया था. इसी बीच उसके पिता Charlie वहां पहुंचे और शार्क से लड़ाई (Dad Fights with Shark) लड़ने लगे. पूर्व मरीन फायरफाइटर रह चुके चार्ली ने बेटी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से शार्क को मुक्के जड़ने लगे. एक के बाद एक तमाम पंच के बाद शार्क ने आखिरकार बेटी को छोड़ दिया. वे बताते हैं कि वो अपनी चमकती आंखों से उनकी ओर देख रही थी. किसी तरह घायल बेटी वो बाहर तो ले आए लेकिन इस घटना में उसके पैर पूरी तरह फट चुका था. उसकी दो उंगलियां शार्क ने काट ली थीं.



अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 5 घंटे के ऑपरेशन में लड़की का एक पैर चला गया और हाथ की दो उंगलियां भी. हालांकि बाद में पेग ने तय किया कि वो इस घटना के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगी. उनके ब्वॉयफ्रेंड ने भी इसमें उनका साथ दिया और परिवार ने भी. National Geographic WILD पर उसकी ये स्टोरी दिखाई भी जाएगी.

