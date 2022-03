OMG: भाग रहे कोबरा का पीछा कर धर दबोचा, बिना डरे हाथों से ज़हरीले सांप पकड़ने में माहिर हैं जनाब

सांप सामने आ जाए तो बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं. अगर वो अपना फन फैला दे तो बोलती बंद

ही समझिए. उसका ज़हर ऐसा होता है कि वक्त पर इलाज न मिले तो मौत तय है. ग्रामीण इलाकों में तो सांपों का निकलना आम बात होती है. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खतरा नहीं होता. बस आए दिन सामना होते रहने से वो सदमे में जाने से बच जाते हैं.

मुरलीवाले हौसला (Murliwale Hausla) अपने हाथों से एक से एक ज़हरीले सांपों को पकड़ते हैं. मुरलीवाले की इस बहादुरी के लोग इतने कायल है कि कोई खतरनाक सांप छुपा नज़र आ जाए तो उसे निकालने के लिए इन्हें ही बुलाया जाता है. हाल ही में इन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर और उड़ीसा (Odisha and Jaunpur) के एक गांव में दो जहरीले कोबरा को पकड़ा (Two poisonous cobras caught). जो घरों में छुप कर बैठे थे.

घर की छत पर छुपा था जहरीला कोबरा

खुद की जान जोखिम में डाल कर लोगों की जान बचाने वाले मुरलीवाले हौसला यूं ही नहीं इतने मशहूर हैं. उनकी हिम्मत और हौसले को देख कोई भी उनका मुरीद हो जाए. हाल ही में वो उड़ीसा के एक गांव में पहुंचे जहां घर की छत पर कोबरा के छुपे होने की सूचना मिली थी (Cobra was reported to be hiding on the roof). कोबरा ऐसी जगह कुंडली मारकर बैठा था जहां से उसे निकालना खतरे से खाली नहीं था. उन्हें रेलिंग पर बैठकर कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था. एक पैर भी डगमगाता तो समझो सीधा ज़मीन पर. फिर भी हौसला ने हिम्मत नहीं हारी. कोबरा ने गुस्से में अपना फन बाहर निकाल लिया (Cobra took out its hood in anger) जिसे देख लोग दहशत में आ गए. फिर लुकाछिपी के बीच कोबरा ज़मीन पर आ गिरकर भागा इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया. जिसके बाद गांववालों की जान में जान आई.

पुराने घर की कोठरी में छुपा बैठा था ‘सर्प’

अगला मिशन स्थल था जौनपुर, जहां बेहद पुराने घर की दीवार से चिपककर बैठा था ज़हरीला सांप (Poisonous cobra was hiding on the roof). घर बहुत पुराना था. दीवार पर भी पक्का सीमेंट नहीं चढ़ा था. लिहाज़ा दरारों से भरी दीवार में सांपों का छुपना बेहद आसान और आम होता है. जहां भी थोड़ी गंदगी, पुराने सामानों या कूड़े जैसी चीज़ें बिखरी होगी, वहां चूहे ज़रूर होंगे इन्हीं चूहों को खाने के चक्कर में आते हैं सांप. यहां भी जब मुरलीवाले सांप को पकड़ने पहुंचे तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा. यहां भी सांप को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. मगर आखिर में सफलता मिल ही गई. सांप को कैद करने के साथ ही सर्प मित्र मुरलीवाले ने गुज़ारिश की कि इन जीवों को देखते ही मारे ना. संभल कर रहे और सर्प मित्र को सूचित करें. साथ ही सांप के काटने पर बिना देर किए तुरंत प्राथमिक अस्पताल पहुंचे वरना मौत निश्चित है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG Video, Viral video