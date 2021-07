13 की उम्र में रेप के बाद प्रेगनेंट हुई थी बच्ची, 12 साल के प्रेमी को धोखा दे अब दूसरे संग दुबारा हुई प्रेग्नेंट!

प्रकृति ने महिला को मां बनने का तोहफा दिया है. ये तोहफा एक उम्र में सही रहता है. 18 साल की होने के बाद एक लड़की की बॉडी इस लायक हो जाती है (Right Age To Be Pregnant) कि वो अपने अंदर दूसरी जिंदगी को पाल पाए. हालांकि, कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिनमें बेहद कम उम्र में लड़कियां प्रग्नेंट हो जाती हैं. इन केसेस में उनकी हेल्थ पर काफी रिस्क रहता है. खुद भारत में बाल विवाह (Child Marriage) के बाद कई बच्चियों की मौत प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाती है. रुस की रहने वाली 15 साल की दरया (Darya) ने 2020 में वहां के टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो प्रेग्नेंट है. उस समय उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी. साथ ही बच्चे का पिता उसने अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे को बताया था.

इस खुलासे के बाद सनसनी मच गई थी. कई डॉक्टर्स ने इस दावे को गलत बताया था. दरया इस एज में प्रेग्नेंट हो सकती थी लेकिन जिस बच्चे को पिता बताया गया था, डॉक्टर्स के मुताबिक़, वो पिता बनने लायक था ही नहीं. ईवन नाम के इस बच्चे ने भी मान लिया था कि वही दरया के होने वाले बच्चे का पिता है. हालांकि, बाद में सच सामने आया कि किसी ने दरया का रेप किया था, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी. लेकिन ईवन ने तब भी इसका साथ नहीं छोड़ा. अब खबर है कि अगस्त 2020 में बच्ची को जन्म देने वाली दरया फिर से प्रेग्नेंट है.

सालभर की भी नहीं हुई है बेटी

रुस के ज़हलेजनोगोर्स्क में रहने वाली दरया ने बीते साल अगस्त महीने में अपनी बेटी एमिलिया को जन्म दिया था. पहले उसने अपने साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले ईवन को बच्चे का बाप बताया था. लेकिन बाद में पुलिस को बताया कि उसका किसी 14 साल के लड़के ने रेप किया था. इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी. दरया की डिलीवरी काफी मुश्किल थी. इतनी कम उम्र में एक बच्ची को पैदा करना काफी रिस्की था. अब 15 साल की हो चुकी दरया फिर से प्रेग्नेंट है. वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और डॉक्टर से कंसल्ट में है. वो फैसला नहीं ले पा रही है कि उसे ये बच्चा रखना है या अबॉर्शन करवाना है.

इस बार दूसरे को बताया पिता

इतनी कम उम्र में मां बनाकर दरया ने दुनिया में चर्चा बटोर ली. दरया ने अपन प्रेग्नेंसी से जुड़ी डिटेल्स सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की. अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दरया महीने में करीब 5 लाख 17 हजार रुपए कमाती है. अब उसने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा रोते हुए की. इस बार उसने बच्चे के पिता के नाम का भी खुलासा कर दिया. उसके दूसरे बच्चे का पिता उसका प्रेमी ईवन नहीं है. इस बार उसके बच्चे का पिता उसका नया प्रेमी 17 साल का मैक्सिम है, जिसे वो डेट कर रही है. दरया ने बताया कि बीते 7 महीने से उसका कोई नया पार्टनर नहीं बना है. इस वजह से उसके बच्चे का पिता मैक्सिम ही है.

है बेहद कंफ्यूज

दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर दरया काफी कंफ्यूज है. वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे ये बच्चा रखना है या अबॉर्शन करवाना है. उसने कहा कि अभी वो श्योर नहीं है कि ये बच्चा कितना बड़ा है? अगर ये 6 हफ्ते का है तो वो फीटस चुका है. उसे मारना सही नहीं होगा. लेकिन साथ ही अपनी 11 महीने की बेटी के साथ दूसरा बच्चा कर पाना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती. उसने कहा कि ना उसके पास टाइम है ना पैसे. ऐसे में वो दूसरा बच्चा नहीं संभाल पाएगी. बता दें कि दरया की कमाई का जरिया इंस्टाग्राम था, जहां उसके साढ़े 6 लाख फॉलोवर्स थे. लेकिन अभी उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है क्यूंकि वो 18 साल की नहीं हुई है. उसने बताया कि प्रेग्नेंसी से उसकी मां भी हैरान है. साथ ही उसके प्रेमी मैक्सिम ने भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है. ऐसे में दरया ने सोशल मीडिया पर बेहद इमोशनल पोस्ट किया है.