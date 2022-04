बेटी रोमांटिक नॉवेल लिखकर कमा रही थी नाम, घरवालों को नहीं लगी भनक भी !

आपने लोगों को ये अक्सर कहते सुना होगा कि वो बनना कुछ और चाहते थे लेकिन माता-पिता के दबाव में बन कुछ और गए. एक 27 साल की लड़की के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा था, लेकिन उसने अपने खुफिया मिशन (Secret Career of Daughter) से ऐसा होने नहीं दिया. वो बात अलग है कि जैसे ही परिवार वालों (Daughter Hid Her Career from Family) को सच्चाई पता चली वे लड़की पर भड़क गए.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का दावा है कि उसकी फैमिली स्कूल के दिनों से ही उसके लेखन के शौक के खिलाफ थे और बगावत की सूरत में घर से बाहर निकालने की धमकी तक दे चुके थे. उसने अपने परिवार की मर्जी के मुताबिक ग्रैजुएशन तो कर लिया, लेकिन वो चुपके-चुपके अपने राइटर बनने के सपने को भी पूरा करती रही. इसका अंदाजा उसके परिवार को बिल्कुल नहीं था.

छोटी सी कामयाबी, बड़ा हंगामा

रेडिट पर अपनी कहानी बताते हुए लड़की ने लिखा है कि वो चुपके-चुपके रोमांटिक नॉवेल लिखती रहती थी. वो प्यार, मोहब्बत वाली इन किताबों को परिवार के सामने कभी नहीं ला पाई, लेकिन उसके पार्टनर जैक ने लड़की के मम्मी और मौसी को बता दिया. इसके बाद तो घरवालों ने उसे बुरी बेटी घोषित कर दिया क्योंकि उसने उन्हें अपनी कामयाबी के बारे में नहीं बताया था. लड़की की इस कामयाबी की कीमत उसे अपने पार्टनर से अलग होकर चुकानी पड़ी क्योंकि उसने सबके सामने उसका राज़ फाश कर दिया, जिसे उसने 5 साल से छिपा रखा था.

लोगों ने कहा- अपनी च्वाइस खुद करो

इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लोगों ने लेखिका को सलाह दी कि उसे अपने ब्वॉयफ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है, न कि उसे छोड़ देने की. ये बात ठीक है कि उसने वो राज़ परिवार को बता दिया, जो लेखिका छिपाकर रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी सुलह की जा सकती है. वहीं एक यूज़र ने लिखा कि वो बड़ी हो चुकी है और अपने लिए करियर चुन सकती है. बहुत से यूज़र्स ने उसे अपने राइटिंग करियर पर फोकस करने की सलाह दी तो कुछ लोगों ने कहा वो अच्छा लिख सकती है लेकिन अच्छा ब्वॉयफ्रेंड नहीं चुन सकती.

