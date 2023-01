हो चुकी थी लेखिका की मौत, लोगों ने आंसू भी बहाए, फिर 2 साल बाद अचानक हो गई ज़िंदा!

Author Comes Back to Life After Alleged Death: दुनिया में हमें एक से बढ़कर एक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं. थोड़े दिन पहले आपने एक घटना के बारे में सुना होगा, जब एक महिला ने महज 22 हज़ार के कर्ज से बचने के लिए खुद को फेसबुक पर मरा हुआ घोषित कर दिया था. अब एक ऐसी ही और घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला लेखिका अपनी मौत के 2 साल बाद अचानक ज़िंदा हो गई.

रोमांटिक नोवेल लिखने वाली महिला लेखिका (Author Comes Back to Life After 2 Years of Death) सुसान मीशेन (Susan Meachen) की मौत 2 साल पहले ही दुनिया की नज़र में हो चुकी थी, फिर अचानक उसकी वापसी ने लोगों को हक्का-बक्का कर दिया. लेखिका ने घोषणा कर दी कि वो अपनी किताब लिखने के लिए वापस आई है. चलिए आपको बताते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई.

मरने के बाद ज़िंदा हो गई लेखिका

सुसान मीशेन (Susan Meachen) नाम की स्वघोषित उपन्यासकार की सितंबर, 2020 में मौत हो गई थी. उसके जानने वालों को फेसबुक के ज़रिये पता चला कि ऑनलाइन बुलींग के चलते उसने आत्महत्या कर ली. ये घोषणा उसकी बेटी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई थी, जिसके बाद लोगों ने उसे श्रद्धांजलि भी दी थी और आंसू भी बहाए. अगले 2 साल तक उसकी फेसबुक प्रोफाइल को उसके परिवारवाले मैनेज कर रहे थे और उसके उपन्यासों को इससे प्रमोट किया जा रहा था. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि प्रोफाइल को फॉलो करने वाले लोग हक्के-बक्के रह गए.

मैं वापस आ रही हूं …

महिला लेखिका की प्रोफाइल से लिखा गया – ‘मैंने बहुत बार सोचा कि ये किया जाए या नहीं. लोगों के बहुत से सवाल आएंगे. लेकिन मेरे परिवार ने वो किया जो मेरे लिए सही था.’ महिला एक फेसबुक ग्रुप THE WARD का हिस्सा थी, जो लेखकों का ग्रुप है. उसने उसी कम्युनिटी सेये बात कही कि वो अब एक अच्छी जगह है और फिर से लिखने के लिए वापस आ रही है. इस पूरी घटना को लेकर इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है. लोगों को ये अजीब और डरावना लग रहा है. अब लोगों को लगने लगा है कि लेखिका ने सिर्फ अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए मौत को लेकर झूठ बोला.

